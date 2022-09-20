أسعار تذاكر سفاري الشارقة 2022 وأوقات عمل حديقة حيوان الذيد

تفتح سفاري الشارقة أبوابها من جديد أمام الجمهور بداية من يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 وذلك بعد نهاية فصل الصيف، ونستعرض من خلال هذا التقرير أسعار تذاكر سفاري الشارقة 2022 الذيد وأوقات عمل حديقة الحيوان المفتوحة تلك والتي تعتبر أكبر سفاري خارج القارة الإفريقية، مع الافتتاح الجديد لسفاري الشارقة تم إضافة مجموعة جديدة وكبيرة من الطيور والحيوانات لتثري تجربة الزائرين أكثر فأكثر.
أسعار تذاكر سفاري الشارقة 2022 الذيد وأوقات العمل
- بخصوص كم أسعار تذاكر سفاري الشارقة 2022 الذيد؟ توجد عدة فئات التذاكر برونزية وفضية وذهبية.
- أسعار تذاكر الفئة البرونزية لسفاري الشارقة(مدة الرحلة ساعتان): جولة على الأقدام لمن يزيد عن 13 سنة سعر التذكرة 40 درهم، أقل من 12 سنة إلى 3 سنوات 15 درهم غير شامل الضريبة.
- الفئة الفضية (رحلة بالحافلة العادية مدتها 4 ساعات): سعر تذكرة المقعد لمن يزيد عن 13 سنة 120 درهم، سعر المقعد الواحد للفئة العمرية من 3 حتى 12 سنة 50 درهم غير شامل الضريبة.
- الفئة الذهبية (سيارة فارهة Luxury car مدة الرحلة 4 ساعات كل رحلة بمرشد خاص): سعر تذكرة مقعد 1 لمن يزيد عن 12 سنة 275 درهم – مقعد واحد للفئة العمرية من 3 حتى 12 سنة 120 درهم – 6 أشخاص سعر الرحلة 1500 درهم – رحلة 9 أشخاص 2250 درهم – رحلة 15 شخص 3500 درهم الأسعار غير شاملة الضريبة.
- للحجز المسبق للفئة الذهبية على الرقم 068037770 أوقات استقبال الحجوزات من 8 صباحًا حتى الخامسة مساء.
- أوقات عمل سفاري الشارقة الذيد من الإثنين إلى الأحد من الساعة 8.30 صباحًا حتى الساعة 6.30 مساء.