أسعار تذاكر كويست الدوحة 2021 – ومواعيد زيارة أكبر مدينة ألعاب في قطر

بواسطة محمود عطا الله
أسعار تذاكر كويست الدوحة أسعار تذاكر كويست الدوحة

تعتبر مدينة الألعاب كويست الدوحة أحدث وأكبر مدينة ألعاب في مدينة الدوحة العاصمة القطرية، تم بناء تلك المدينة لتكون واحدة من أهم الوجهات السياحية والترفيهية من الآن 2021 وخلال مونديال كأس العالم بقطر وخلال الأعوام القادمة، تقدم مدينة Quest الدوحة مجموعة من أحدث الألعاب الترفيهية والفريدة من نوعها في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، إذا تواجدت في الدوحة حاليًا فيجب أن تزور تلك المدينة لقضاء تجربة لن تنسى.

1 مواعيد زيارة كويست الدوحة 2021
2 أسعار تذاكر كويست الدوحة 2021

مواعيد زيارة كويست الدوحة 2021

تتواجد مدينة كويست للألعاب الترفيهية في منتصف مدينة الدوحة وتحديدًا على شارع الخليج، وهي تقع ضمن مشروع واحة الدوحة بمنطقة مشيرب، تبلغ مساحة كويست الترفيهية 27.5 ألف متر مربع، تم افتتاح تلك المدينة لتعزيز مكانة قطر على الخارطة السياحية العالمية، مواعيد زيارة كويست الترفيهية بالدوحة يوميًا من الساعة 2 مساء حتى 6 مساء.

أسعار تذاكر كويست الدوحة 2021

البنية التحتية والخدمات في مدينة كويست الدوحة تناهز الخدمات في المدن الترفيهية بأوروبا والولايات المتحدة، يتواجد موقف عملاق للسيارات، كما تتوفر ماكينات ATM عند المدخل الرئيسي للمدينة الترفيهية، كما تتواجد غرف وأماكن لعناية الأمهات بأطفالهن الصغار، كما تتواجد أماكن للصلاة، أسعار تذاكر كويست قطر 2021 هي:
الأطفال ثلاث سنوات فأقل الدخول مجانًا.
الأطفال من 4 حتى 12 سنة سعر التذكرة 125 ريال قطري.
سن 13 فأكثر سعر التذكرة 200 ريال قطري.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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