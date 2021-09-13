أسعار تذاكر كويست الكويت ومواعيد العمل Quest at The Avenues

افتتحت مجموعة الشايع مدينة “كويست الكويت” والتي تعتبر الوجهة الترفيهية الفريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسعار تذاكر كويست الكويت 2021 ومواعيد العمل، هذا وتتواجد مدينة كويست للألعاب الترفيهية في مجمع الأفنيوز أهم وجهة تسوق وترفيه في دولة الكويت، يذكر أن مجموعة الشايع حاصلة عدة جوائز عالمية في مجال الترفيه.

أسعار تذاكر كويست الكويت بمجمع الأفنيوز Quest Kuwait

تضم مدينة كويست الترفيهية بمجمع الأفنيوز عدة ملاعب مجهزة للألعاب التنافسية والتفاعلية بين الأصدقاء وأفراد الأسرة، وتعتمد على تجميع النقاط والتفكير الاستراتيجي والنشاط البدني والمرح، والمنافسة الصحية، واللياقة البدنية، تضم مدينة كويست الأفنيوز ساحتين رئيسيتين، الأولى هي Junior TAG Arena وهي للأطفال تحت سن 8 سنوات وهي الوحيدة من نوعها عالميًا، الساحة الثانية متاحة لكل الزوار فوق 120 سم، مواعد عمل كويست الأفنيوز هي من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 11 مساء يوميًا، أسعار تذاكر كويست الكويت 2021 هي:

– من سن 4 حتى 8 سنوات 4.9 دينار لكل 20 دقيقة.

– للزائر فوق 120 سم سعر التذكرة 5.9 دينار لكل 20 دقيقة.

يذكر أن مدة المباراة الواحدة 20 دقيقة يتخللها فترة راحة بسيطة.