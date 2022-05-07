يعتبر ناشونال أكواريوم أبوظبي واحد من أهم الوجهات السياحية والترفيهية والتعليمية في مدينة أبوظبي العاصمة الإماراتية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسعار تذاكر National Aquarium Abu Dhabi، وأوقات العمل في الأكواريوم، ويقع ناشونال أكواريوم أبوظبي ضمن مشروع القناة الفريد بالعاصمة الإماراتية، ويعتبر هذا الأكواريوم هو أكبر حوض للأحياء المائية في منطقة الشرق الأوسط ويضم 46 ألف كائن بحري موزعين على 10 مناطق مخصصة.
أسعار تذاكر ناشونال أكواريوم أبوظبي 2022 وأوقات العمل
- تتواجد كل البيئات البحرية حول العالم في أكواريوم أبوظبي بمشروع القناة.
- أسعار تذاكر ناشونال أكواريوم أبوظبي 2022: سعر التذكرة العامة 105 درهم حيث تزور 10 مناطق مخصصة مبهرة تكتشف من خلالهم عالمًا من الكنوز الطبيعية، الأطفال دون 3 سنوات مجانًا، تذكرة بسعر 130 داهم للفرد تزور من خلال هذا الخيار 10 مناطق مخصصة مبهرة، وتسير على الجسر الزجاجي المبهر، خيار ثالث للتذاكر وهي تذكرة بسعر 150 درهم للفرد تزور من خلالها 10 مناطق مخصصة بالإضافة إلى ركوب المركب الزجاجي ورحلة مبهرة به.
- أوقات عمل ناشونال أكواريوم أبوظبي 2022 من الأحد إلى السبت من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 12 عند منتصف الليل.