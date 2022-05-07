يعتبر ناشونال أكواريوم أبوظبي واحد من أهم الوجهات السياحية والترفيهية والتعليمية في مدينة أبوظبي العاصمة الإماراتية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسعار تذاكر National Aquarium Abu Dhabi، وأوقات العمل في الأكواريوم، ويقع ناشونال أكواريوم أبوظبي ضمن مشروع القناة الفريد بالعاصمة الإماراتية، ويعتبر هذا الأكواريوم هو أكبر حوض للأحياء المائية في منطقة الشرق الأوسط ويضم 46 ألف كائن بحري موزعين على 10 مناطق مخصصة.

أسعار تذاكر ناشونال أكواريوم أبوظبي 2022 وأوقات العمل