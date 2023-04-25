أسعار تذاكر Neon Galaxy في دبي باركس آند ريزورتس 2023

تعتبر مدينة نيون جالاكسي أحدث مدينة ترفيهية في دبي 2023 للأطفال والشباب الصغار ، وهي تقع ضمن مدينة دبي باركس آند ريزورتس، Neon Galaxy هي مدينة ألعاب داخلية للأطفال والألعاب مزينة بإضاءات النيون الرائعة، والمدينة مستوحاة من الفضاء، ومركبات المستقبل، المدينة موزعة على عدة طوابق، تبلغ مساحتها 860 متر مربع.

أسعار تذاكر نيون جالاكسي في دبي باركس آند ريزورتس

يبلغ سعر تذكرة دخول الساحة الفلكية في نيون جالاكسي 2023 للأطفال من يتجاوز طولهم 98 سم 85 درهمًا للساعة الواحدة و 125 درهمًا طوال اليوم، والساحة الفلكية هي منطقة ألعاب نيون فريدة في الخليج والمنطقة، تضم منزلقات متنوعة، ومسارات النينجا، وأنشطة تسلق الجبال، ولعبة العقبات، والكثير من الألعاب المبهجة.

الأطفال الذين لم يتجاوز طولهم 98 سم تنتظرهم في نيون جالاكسي بدبي منطقة رواد الفضاء، وهي منطقة استكشاف وتجارب حسية للأشكال والألوان وغيرها، وبها العديد من الأنشطة ولعبة الكرات الملونة، سعر تذكرة تلك المنطقة 60 درهمًا للساعة الواحدة، 90 درهما لطوال اليوم.

مواعيد عمل نيون جالاكسي في دبي باركس 2023

توفر مدينة نيون جالاكسي، منطقة لاستراحة الأباء خلال تواجد الأطفال في مناطق الألعاب، حيث يتواجد مقهى داخل المدينة يُقدم أفضل الوجبات والمشروبات، أوقات عمل نيون جالاكسي في دبي باركس آند ريزورتس هي:

الأحد إلى الخميس من 11 صباحًا حتى 8 مساء.

الجمعة والسبت من 11 صباحًا حتى 9 مساء.