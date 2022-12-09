أسعار تذاكر Winter Land الكويت.. الدخول مجانًا للأطفال أقل من 4 سنوات

أُعلن في الكويت منذ قليل، عن أسعار تذاكر دخول ونترلاند الكويت للموسم الحالي 2023/2022، حيث تفتح المدينة الترفيهية Winter Land الكويت أبوابها أمام الجمهور من يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر 2022، موقع المدينة الترفيهية العالمية بالكويت في حديقة الشعب، تُضم المدينة أكثر من 20 لعبة من أحدث الألعاب الترفيهية في العالم، إلى جانب مجموعة من أفضل المطاعم والكافيهات ومتاجر التسوق بالكويت، تلك الألعاب القادمة من المملكة المتحدة للكويت.

أسعار تذاكر دخول Winter Land الكويت

سعر تذكرة دخول ونترلاند الكويت للفرد الواحد من عمر 5 سنوات فما فوق 5 دنانير. الأطفال أقل من أربع سنوات الدخول مجانًا. لا يسمح بشراء أكثر من 10 تذاكر للفرد الواحد في نفس اليوم. هذا وسوف يكون هناك تذاكر لكل لعبة برسوم رمزية. دخول مسرح ونترلاند الكويت بتذكرة.

أوقات عمل ونترلاند الكويت اليومية