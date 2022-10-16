أسعار حديقة حيوان الغابة الصغيرة في الكويت 2023/2022 وأوقات العمل
تعتبر حديقة حيوان الغابة الصغيرة في الصليبية واحدة من أهم الأماكن السياحية والترفيهية في الكويت، حيث تعتبر الغابة الصغيرة وجهة مميزة لكافة الأعمار ولكل أفراد الأسرة، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسعار تذاكر دخول حديقة حيوان الغابة الصغيرة في الكويت 2023 ومواعيد الزيارة، حديقة حيوان الصليبية مستوحاه من الغابات الإفريقية، بها مجموعة كبيرة من الحيوانات وتُقدم أنشطة ترفيهية مميزة لكل الزائرين.
أسعار تذاكر الغابة الصغيرة 2022-2023 ومواعيد الزيارة
- سعر تذكرة دخول حديقة حيوان الغابة الصغيرة في الصليبية بالكويت هو 2.5 دينار، الأطفال أقل من سنتين الدخول مجانا، ذوي الاحتياجات الخاصة الدخول مجانًا.
- سعر ركوب الجمل أو البوني 2 دينار.
- أسعار تأجير الدراجات الهوائية لمدة ساعة في الغابة الصغيرة 3 دينار.
- أسعار تأجير التوكتوك لمدة نصف ساعة 10 دينار.
- أسعار لعب الأطفال في حديقة حيوان الصليبية 3 دينار تشمل 15 لعبة.
- الدفع عن طريق K-net فقط.
- أوقات عمل الغابة الصغيرة الكويت من 4 مساء حتى 9 مساء، بعد الغروب تُغلق حظائر الحيوانات لكن تظل الحديقة بالكامل مفتوحة.