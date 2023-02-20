أسعار حملات الحج في الكويت 2023.. أقل من العام الماضي بنسبة 30%

بواسطة محمود عطا الله
أسعار حملات الحج الكويت 2023 أسعار حملات الحج الكويت 2023

كشف مدير إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف عن قائمة أسعار حملات الحج في الكويت 2023 الذي يوافق هجريًا 1444، وأكد سيادته أن نظام التسجيل المركزي للحج في الكويت ساهم في تخفيض أسعار الحج من الكويت بنسبة 30% عن العام الماضي، هذا وقد تقدمت حملات الحج المعتمدة بأسعارها لهذا العام إلى وزارة الأوقاف، حيث من المرتقب أن تُطلق الوزارة منصة إلكترونية لحجز الحملات بعد الكشف عن أسماء المرشحين للحج هذا العام.

أسعار حملات الحج الكويت 2023

  1. تبدأ أسعار حملات الحج في الكويت 2023 الموافق 1444 من 1690 و 1700 دينار للغرف الرباعية.
  2. أسعار الحج للغرف الثلاثية تبدأ من 1700 إلى 4400 دينار.
  3. الغرف الثنائية تبدأ أسعار الحملات من 1800 إلى 4500 دينار.
  4. سعر الحج VVIP يبدأ من 4450 إلى 12 ألف دينار للغرف الفردية في فنادق 5 نجوم.

ينتهي التسجيل للراغبين في الحج من المواطنين والمقيمين يوم 28 فبراير الجاري، على أن يتم فرز الطلبات بعد ذلك والكشف عن أسماء المرشحين، بعدها يقوم كل مرشح بحجز حملة الحج إلكترونيًا، ثم استكمال باقي الإجراءات.

أسعار حملات الحج الكويت 2023
نوع الحج السعر
غرفة رباعية من 1690 و 1700 دينار
غرفة ثلاثية تبدأ من 1700 إلى 4400 دينار
غرفة ثنائية تبدأ من 1800 إلى 4500 دينار
حج VVIP الكويت غرفة فردية فندق 5 نجوم تبدأ من 4450 إلى 12 ألف دينار
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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