أسعار دخول Oman Snow ورابط حجز التذاكر 2023

تعتبر القرية الثلجية في عمان مول واحدة من أهم الأماكن الترفيهية والسياحية في مسقط عاصمة السلطنة، حيث تُحاكي تلك المدينة Oman Snow مدينة مسقط القديمة وهي مليئة بالثلوج، تجربة أوروبية رائعة داخل عمان دون الحاجة للسفر إلى سويسرا أو أي من مناطق التزلج على الثلوج العالمية، تُقدم سنو عمان تجربة ترفيهية رائعة لكل الأعمار وكل أفراد الأسرة من المواطنين والمقيمين والسائحين القادمين لزيارة مسقط.
أسعار ورابط حجز تذاكر Oman Snow
- أسعار تذاكر دخول قرية Snow Oman هي 12.5 ريال للفرد الواحد، يمكن ترقية التذكرة بقيمة 7.5 ريال لمقابلة البطريق.
- سعر التذكرة يتضمن تأجير الملابس والمعدات.
- الأطفال من سن 3 إلى 14 سنة يتطلب حضور مرافق معهم ومعه تذكرة سارية.
- رابط حجز تذاكر القرية الثلجية في عمان مول هو سنو عمان
- مواعيد العمل خلال أيام العيد من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 10 مساء.
- مكان سنو عمان الطابق الثالث في عمان مول.