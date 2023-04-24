أسعار دخول Oman Snow ورابط حجز التذاكر 2023

تعتبر القرية الثلجية في عمان مول واحدة من أهم الأماكن الترفيهية والسياحية في مسقط عاصمة السلطنة، حيث تُحاكي تلك المدينة Oman Snow مدينة مسقط القديمة وهي مليئة بالثلوج، تجربة أوروبية رائعة داخل عمان دون الحاجة للسفر إلى سويسرا أو أي من مناطق التزلج على الثلوج العالمية، تُقدم سنو عمان تجربة ترفيهية رائعة لكل الأعمار وكل أفراد الأسرة من المواطنين والمقيمين والسائحين القادمين لزيارة مسقط.

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