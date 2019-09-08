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سعر الدولار اليوم
الدولار اليوم
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أسعار صرف الدولار والريال السعودي وباقي العملات اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019 مقابل الجنيه المصري

بواسطة حنان الزهيري 0


شهد سعر صرف العملات اليوم الأحد 08-9-2019 حالة من الاستقرار المحلوظ في البنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم للشراء 4.38، بينما سجل سعر البيع 4.43، وسجل متوسط سعر اليورو الأوروبي اليوم 18.13 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع قيمة 18.34 جنيه، بينما سجل سعر الفرنك السويسرى اليوم قيمة شراء 16.66 جنيه، قيمة بيع 16.87 جنيه.



سعر الدولار اليوم
الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم



أعلى سعر للشراء: 16.45
البنك الأهلي المصري
أقل سعر للبيع: 16.52
البنك التجاري الدولي (CIB)
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
بنك التنمية الصناعية16.4516.553 أيام
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية16.4516.5524 دقيقة
البنك المصرى لتنمية الصادرات16.4516.553 أيام
البنك المصرى الخليجى16.4516.553 أيام
بنك المشرق16.4516.553 أيام
بنك عودة16.4516.55ساعة واحدة
البنك الأهلى اليونانى16.4516.553 أيام
بنك مصر إيران التنمية16.4516.5523 دقيقة
البنك الأهلي المصري16.4516.553 أيام
بنك مصر16.4516.553 أيام
بنك البركة16.4516.55يومين
البنك العقاري المصري العربي16.4516.55ساعة واحدة
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)16.4516.55ساعة واحدة
بنك بلوم16.4416.543 أيام
بنك قناة السويس16.4416.543 أيام
كريدى أجريكول16.4416.543 أيام
البنك العربي الأفريقي الدولى16.4416.543 أيام
اتش اس بى سى HSBC16.4416.543 أيام
المصرف المتحد16.4316.5354 دقيقة
البنك المركزى المصرى16.4216.553 أيام
البنك التجاري الدولي (CIB)16.4216.523 أيام
المصرف العربى الدولى16.4216.5233 دقيقة
بنك الكويت الوطني NBK16.4216.523 أيام


متوسط سعر باقي العملات 

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سعر الريال السعودي اليوم



أعلى سعر للشراء: 4.39
بنك عودة
أقل سعر للبيع: 4.40
المصرف العربى الدولى
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
بنك عودة4.394.41ساعة واحدة
بنك بلوم4.384.414 دقائق
اتش اس بى سى HSBC4.384.413 أيام
البنك المركزى المصرى4.384.413 أيام
المصرف العربى الدولى4.384.4033 دقيقة
البنك الأهلي المصري4.384.41ساعتين
البنك المصرى الخليجى4.384.413 أيام
بنك مصر4.384.41ساعة واحدة
بنك قناة السويس4.374.4124 دقيقة
البنك المصرى لتنمية الصادرات4.374.41ساعتين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية4.374.4124 دقيقة
بنك المشرق4.374.413 أيام
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)4.364.41ساعة واحدة
البنك التجاري الدولي (CIB)4.364.413 أيام
كريدى أجريكول4.364.413 أيام
بنك مصر إيران التنمية4.364.4223 دقيقة
البنك الأهلى اليونانى4.364.4223 دقيقة
البنك العربي الأفريقي الدولى4.364.413 أيام
بنك التنمية الصناعية4.354.41ساعة واحدة
المصرف المتحد4.354.4154 دقيقة
بنك الكويت الوطني NBK4.354.413 أيام
البنك العقاري المصري العربي4.354.45ساعة واحدة
بنك البركة4.324.45يومين

  • سعر اليورو اليوم

انخفض سعر اليورو بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية في جميع البنوك، حيث سجل اليوم في البنوك المصرية متوسط سعر 18.13 للشراء و18.34 للبيع في البنك الأهلي المصري، بينما سجل السعر في بنك قناة السويس 18.11 للشراء و18.27 عند البيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 18.19
بنك البركة
أقل سعر للبيع: 18.26
البنك العقاري المصري العربي
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
بنك البركة18.1918.49أسبوع واحد
البنك المركزى المصرى18.1718.313 أيام
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية18.1418.2624 دقيقة
البنك العقاري المصري العربي18.1418.26ساعة واحدة
البنك الأهلي المصري18.1318.30ساعتين
بنك مصر18.1318.30ساعة واحدة
بنك التنمية الصناعية18.1318.30ساعة واحدة
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)18.1318.30ساعة واحدة
البنك المصرى لتنمية الصادرات18.1318.303 أيام
البنك المصرى الخليجى18.1318.30ساعتين
بنك المشرق18.1318.313 أيام
بنك عودة18.1318.30ساعة واحدة
البنك الأهلى اليونانى18.1318.3023 دقيقة
البنك العربي الأفريقي الدولى18.1218.29ساعة واحدة
بنك بلوم18.1118.3023 دقيقة
بنك قناة السويس18.1118.2924 دقيقة
كريدى أجريكول18.1118.303 أيام
اتش اس بى سى HSBC18.1118.323 أيام
المصرف المتحد18.1118.2854 دقيقة
البنك التجاري الدولي (CIB)18.1018.2754 دقيقة
المصرف العربى الدولى18.1018.2733 دقيقة
بنك مصر إيران التنمية18.0918.3323 دقيقة
بنك الكويت الوطني NBK18.0918.313 أيام

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حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري



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