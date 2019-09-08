أسعار صرف الدولار والريال السعودي وباقي العملات اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019 مقابل الجنيه المصري







شهد سعر صرف العملات اليوم الأحد 08-9-2019 حالة من الاستقرار المحلوظ في البنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم للشراء 4.38، بينما سجل سعر البيع 4.43، وسجل متوسط سعر اليورو الأوروبي اليوم 18.13 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع قيمة 18.34 جنيه، بينما سجل سعر الفرنك السويسرى اليوم قيمة شراء 16.66 جنيه، قيمة بيع 16.87 جنيه.







سعر الدولار اليوم







أعلى سعر للشراء: 16.45 البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع: 16.52 البنك التجاري الدولي (CIB)

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك التنمية الصناعية 16.45 16.55 3 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.45 16.55 24 دقيقة البنك المصرى لتنمية الصادرات 16.45 16.55 3 أيام البنك المصرى الخليجى 16.45 16.55 3 أيام بنك المشرق 16.45 16.55 3 أيام بنك عودة 16.45 16.55 ساعة واحدة البنك الأهلى اليونانى 16.45 16.55 3 أيام بنك مصر إيران التنمية 16.45 16.55 23 دقيقة البنك الأهلي المصري 16.45 16.55 3 أيام بنك مصر 16.45 16.55 3 أيام بنك البركة 16.45 16.55 يومين البنك العقاري المصري العربي 16.45 16.55 ساعة واحدة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 16.45 16.55 ساعة واحدة بنك بلوم 16.44 16.54 3 أيام بنك قناة السويس 16.44 16.54 3 أيام كريدى أجريكول 16.44 16.54 3 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 16.44 16.54 3 أيام اتش اس بى سى HSBC 16.44 16.54 3 أيام المصرف المتحد 16.43 16.53 54 دقيقة البنك المركزى المصرى 16.42 16.55 3 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 16.42 16.52 3 أيام المصرف العربى الدولى 16.42 16.52 33 دقيقة بنك الكويت الوطني NBK 16.42 16.52 3 أيام







متوسط سعر باقي العملات







سعر الريال السعودي اليوم







أعلى سعر للشراء: 4.39 بنك عودة أقل سعر للبيع: 4.40 المصرف العربى الدولى

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك عودة 4.39 4.41 ساعة واحدة بنك بلوم 4.38 4.41 4 دقائق اتش اس بى سى HSBC 4.38 4.41 3 أيام البنك المركزى المصرى 4.38 4.41 3 أيام المصرف العربى الدولى 4.38 4.40 33 دقيقة البنك الأهلي المصري 4.38 4.41 ساعتين البنك المصرى الخليجى 4.38 4.41 3 أيام بنك مصر 4.38 4.41 ساعة واحدة بنك قناة السويس 4.37 4.41 24 دقيقة البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.37 4.41 ساعتين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.37 4.41 24 دقيقة بنك المشرق 4.37 4.41 3 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.36 4.41 ساعة واحدة البنك التجاري الدولي (CIB) 4.36 4.41 3 أيام كريدى أجريكول 4.36 4.41 3 أيام بنك مصر إيران التنمية 4.36 4.42 23 دقيقة البنك الأهلى اليونانى 4.36 4.42 23 دقيقة البنك العربي الأفريقي الدولى 4.36 4.41 3 أيام بنك التنمية الصناعية 4.35 4.41 ساعة واحدة المصرف المتحد 4.35 4.41 54 دقيقة بنك الكويت الوطني NBK 4.35 4.41 3 أيام البنك العقاري المصري العربي 4.35 4.45 ساعة واحدة بنك البركة 4.32 4.45 يومين

سعر اليورو اليوم

انخفض سعر اليورو بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية في جميع البنوك، حيث سجل اليوم في البنوك المصرية متوسط سعر 18.13 للشراء و18.34 للبيع في البنك الأهلي المصري، بينما سجل السعر في بنك قناة السويس 18.11 للشراء و18.27 عند البيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 18.19 بنك البركة أقل سعر للبيع: 18.26 البنك العقاري المصري العربي البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك البركة 18.19 18.49 أسبوع واحد البنك المركزى المصرى 18.17 18.31 3 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.14 18.26 24 دقيقة البنك العقاري المصري العربي 18.14 18.26 ساعة واحدة البنك الأهلي المصري 18.13 18.30 ساعتين بنك مصر 18.13 18.30 ساعة واحدة بنك التنمية الصناعية 18.13 18.30 ساعة واحدة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.13 18.30 ساعة واحدة البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.13 18.30 3 أيام البنك المصرى الخليجى 18.13 18.30 ساعتين بنك المشرق 18.13 18.31 3 أيام بنك عودة 18.13 18.30 ساعة واحدة البنك الأهلى اليونانى 18.13 18.30 23 دقيقة البنك العربي الأفريقي الدولى 18.12 18.29 ساعة واحدة بنك بلوم 18.11 18.30 23 دقيقة بنك قناة السويس 18.11 18.29 24 دقيقة كريدى أجريكول 18.11 18.30 3 أيام اتش اس بى سى HSBC 18.11 18.32 3 أيام المصرف المتحد 18.11 18.28 54 دقيقة البنك التجاري الدولي (CIB) 18.10 18.27 54 دقيقة المصرف العربى الدولى 18.10 18.27 33 دقيقة بنك مصر إيران التنمية 18.09 18.33 23 دقيقة بنك الكويت الوطني NBK 18.09 18.31 3 أيام