أسعار محمية الجهراء 2023/2022.. متى تفتح أبوابها للزوار؟

بواسطة محمود عطا الله
أسعار محمية الجهراء أسعار محمية الجهراء

تعتبر محمية الجهراء واحدة من أهم الوجهات السياحية والتثقيفية في دولة الكويت والخليج العربي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسعار تذاكر دخول محمية الجهراء للموسم الجديد 2023/2022.
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محمية الجهراء تبلغ مساحتها 2.5 كيلو متر، وهي منطقة ساحلية، بها مسطحات مائية طبيعية مذهلة، إلى جانب الأشجار، المحمية هي منطقة تجذب مجموعة كبيرة من الطيور المهاجرة، وتحظى محمية الجهراء باهتمام كبير من الدولة للحفاظ عليها.

أسعار محمية الجهراء 2023

  • كم أسعار تذاكر دخول محمية الجهراء؟ رسم الدخول 10 دنانير للأسرة.
  • متى تفتح محمية الجهراء؟ سوف تفتح المحمية أبوابها للزوار بداية من يوم 4 نوفمبر 2022.
  • قالت هيئة البيئة، غنه سوف يتم فتح المجال أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة باستقبال الزوار عبر سيارات متنقلة.
  • محمية الجهراء مقصد سياحي هام لكل أفراد الأسرة الكويتية، ولكل المقيمين في الدولة، والقادمين للسياحة.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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