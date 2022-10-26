أسعار محمية الجهراء 2023/2022.. متى تفتح أبوابها للزوار؟

تعتبر محمية الجهراء واحدة من أهم الوجهات السياحية والتثقيفية في دولة الكويت والخليج العربي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسعار تذاكر دخول محمية الجهراء للموسم الجديد 2023/2022.
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محمية الجهراء تبلغ مساحتها 2.5 كيلو متر، وهي منطقة ساحلية، بها مسطحات مائية طبيعية مذهلة، إلى جانب الأشجار، المحمية هي منطقة تجذب مجموعة كبيرة من الطيور المهاجرة، وتحظى محمية الجهراء باهتمام كبير من الدولة للحفاظ عليها.
أسعار محمية الجهراء 2023
- كم أسعار تذاكر دخول محمية الجهراء؟ رسم الدخول 10 دنانير للأسرة.
- متى تفتح محمية الجهراء؟ سوف تفتح المحمية أبوابها للزوار بداية من يوم 4 نوفمبر 2022.
- قالت هيئة البيئة، غنه سوف يتم فتح المجال أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة باستقبال الزوار عبر سيارات متنقلة.
- محمية الجهراء مقصد سياحي هام لكل أفراد الأسرة الكويتية، ولكل المقيمين في الدولة، والقادمين للسياحة.