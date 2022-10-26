أسعار محمية الجهراء 2023/2022.. متى تفتح أبوابها للزوار؟

تعتبر محمية الجهراء واحدة من أهم الوجهات السياحية والتثقيفية في دولة الكويت والخليج العربي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسعار تذاكر دخول محمية الجهراء للموسم الجديد 2023/2022.

شاهد أيضًا: أسعار تذاكر أكوا بارك الكويت 2023

محمية الجهراء تبلغ مساحتها 2.5 كيلو متر، وهي منطقة ساحلية، بها مسطحات مائية طبيعية مذهلة، إلى جانب الأشجار، المحمية هي منطقة تجذب مجموعة كبيرة من الطيور المهاجرة، وتحظى محمية الجهراء باهتمام كبير من الدولة للحفاظ عليها.

أسعار محمية الجهراء 2023