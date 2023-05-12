أسعار Bay Zero الكويت 2023 وأوقات العمل

بواسطة محمود عطا الله
أسعار باي زيرو الكويت أسعار باي زيرو الكويت

فتحت مدينة باي زيرو الترفيهية للألعاب المائية في مدينة الكويت أبوابها للجميع هذا الشهر وهي كانت تحمل اسم (أكوا بارك) سابقًا، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسعار تذاكر Bay Zero الكويت وأوقات عمل الحديقة المائية، يذكر أنه تم فتح المرحلة الأولى من المدينة، على أن يتم فتح مرحل آخرى من المشروع خلال الفترة القادمة.

أسعار باي زيرو الكويت 2023

  • يبلغ سعر تذكرة باي زيرو الكويت (أكوا بارك) 6 دينار كويتي، الأطفال دون 4 سنوات الدخول مجانًا، العمالة المنزلية وذوي الههم سعر التذكرة 3 دينار.
  • أوقات عمل باي زيرة من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساء.
  • تضم المرحلة الأولى مسبح الأطفال ومسبح الأمواج والنهر، توجد اماكن رائعة لللجلسات، ووجبات خفيفة، موقع الحديقة عند أبراج الكويت.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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