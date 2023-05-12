أسعار Bay Zero الكويت 2023 وأوقات العمل

فتحت مدينة باي زيرو الترفيهية للألعاب المائية في مدينة الكويت أبوابها للجميع هذا الشهر وهي كانت تحمل اسم (أكوا بارك) سابقًا، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسعار تذاكر Bay Zero الكويت وأوقات عمل الحديقة المائية، يذكر أنه تم فتح المرحلة الأولى من المدينة، على أن يتم فتح مرحل آخرى من المشروع خلال الفترة القادمة.

أسعار باي زيرو الكويت 2023