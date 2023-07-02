أسماء أعضاء مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية 2024/2023

أُعلن رسميًا عن تشكيل أعضاء مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية في دورته القادمة 2023-2024 وذلك بعد ظهور نتائج الانتخابات، وقد عُقدت انتخابات جمعية الجهراء التعاونية يوم 19 يونيو 2023، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وقد شهدت حضورًا مميزًا من السادة المساهمين، وقد فاز في الانتخابات 9 مرشحين.

متعب الماجدي رئيسًا لمجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية

اختار مجلس الإدارة الأستاذ متعب بدر الماجدي ليكون رئيس مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية الحالي، في حين تم اختيار الأستاذ أحمد مطلق بوظهير ليكون نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، من الجدير بالذكر أن جمعية الجهراء التعاونية واحدة من أكبر التعاونيات في دولة الكويت.

أسماء أعضاء مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية 2023-2024:

– رئيس مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية الحالي متعب بدر الماجدي.

– نائب الرئيس أحمد مطلق بوظهير.

– أمين الصندوق أحمد معزي الشمري.

– رئيس لجنة المشتريات حمود نايف الظفيري.

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– أمين السر مشعل شافي بوعجيم.

– رئيس اللجنة المالية والإدارية فهد علي العوام.

– رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية محمد علي السعيدي.

– رئيس لجنة المشاريع إبراهيم الحريجي.

– عضو مجلس الإدارة فهد الماجدي.