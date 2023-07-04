أسماء أعضاء مجلس إدارة جمعية الصليبية التعاونية 2024/2023

أُعلن منذ قليل عن تشكيل أعضاء مجلس إدارة جمعية الصليبية التعاونية 2023 بعد ظهور نتائج الانتخابات، هذا وقد عقدت انتخابات جمعية الصليبية مساء يوم الإثنين 3 يوليو 2023 تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وقد تم الكشف عن النتائج بعد نهاية عمليات الفرز.

رئيس مجلس إدارة جمعية الصليبية الدكتور فهد الظفيري

بعد ظهور نتائج الانتخابات اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية الصليبية التعاونية الجديد الحالي للدورة القادمة 2023-2024، وتم اختيار الدكتور فهد نزال الظفيري ليكون رئيسًا لمجلس الإدارة، يذكر أن الدكتور فهد نزال الظفيري قد حقق المركز الأول في انتخابات الجمعية، هذا وقد تم اختيار الأستاذ فيصل الذيابي نائبًا للرئيس.

أسماء أعضاء مجلس إدارة جمعية الصليبية التعاونية 2023:

– رئيس مجلس الإدارة الدكتور فهد الظفيري.

– نائب الرئيس فيصل الذيابي.

– أمين السر ثامر جربوع فرج.

– أمين الصندوق طلال حسين.

– رئيس المشتريات أحمد سالم الرشيدي.

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– رئيس اللجنة المالية والإدارية عبد المحسن الشمري.

– عضو مجلس إدارة عبد العزيز مناور.

– عضو مجلس إدارة عبدالله علي العنزي.

– عضو مجلس إدارة محمد العدواني.