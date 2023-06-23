أُعلن أمس الخميس 22 يونيو 2023 عن تشكيل مجلس إدارة جمعية بيان التعاونية الذي يقود الجمعية خلال الفترة القادمة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء أعضاء مجلس إدارة جمعية بيان التعاونية 2023 الحالي، هذا وتعتبر جمعية بيان واحدة من أكبر التعاونيات على مستوى الكويت، وذلك من حيث الميزانية ومن حيث أعداد المساهمين.

أحمد الراشد رئيسًا لمجلس إدارة جمعية بيان 2023

قائمة أسماء أعضاء مجلس إدارة جمعية بيان التعاونية 2023 شهدت اختيار الاستاذ أحمد عيد صالح الراشد رئيسًا لمجلس الإدارة، وقد تقدم السيد أحمد الراشد بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة على منحهم الثقة له واختياره رئيسًا لمجلس الإدارة، وقد أثنى الرئيس الجديد أحمد الراشد على أداء رئيس المجلس السابق راشد السبيعي وما حققه من إنجازات خلال 2022 محققًا أعلى نسبة من الأرباح، وأكد أنه سوف يسير قدمًا لتحقيق طموحات أهل بيان الكرام.

أسماء أعضاء مجلس إدارة جمعية بيان التعاونية 2023:

– رئيس مجلس الإدارة أحمد الراشد.

– نائب الرئيس/ راشد السبيعي.

– أمين السر/ د. محمد الخميس.

– أمين الصندوق/ مبارك العازمي.

– رئيس لجنة المشتريات/ عبد العزيز العجمي.

– رئيس اللجنة المالية والإدارية/ عادل البريعصي.

– الخدمات/ محمد العصيمي.

– المشروعات/ ماجد العنزي.

– عضو مجلس إدارة/ علي الجمعة.