أسماء أعضاء مجلس إدارة جمعية سعد العبدالله التعاونية 2023
نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء أعضاء مجلس إدارة جمعية سعد العبدالله التعاونية 2023 وكامل تشكيل هذا المجلس، وتشكيل مجلس إدارة الجمعية الحالي هو مجلس مُعين من قبل الشؤون الاجتماعية، وجاء تعيين هذا المجلس بعد قرار وزير الشؤون الاجتماعية المهندسة مي البغلي في فبراير 2023 بحل المجلس السابق للجمعية، هذا وتعتبر تلك الجمعية واحدة من أكبر التعاونيات في الكويت.
تشكيل أعضاء مجلس إدارة جمعية سعد العبدالله 2023
- رئيس مجلس إدارة جمعية سعد العبدالله التعاونية 2023 الحالي هو مبارك عبدالله العجمي.
- نائب رئيس مجلس الإدارة محمد زيد المطيري.
- أمين السر ورئيس اللجنة القانونية تركي فهيد السبيعي.
- أمين الصندوق محمد ثامر العازمي.
- رئيس لجنة المشتريات عبدالله عوض السعدي.
- رئيس اللجنة الاجتماعية ضاري علي الظفيري.
- رئيس اللجنة الإدارية والمالية والمشروعات الصغيرة حابس مجبل العنزي.