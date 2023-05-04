أسماء أعضاء مجلس إدارة جمعية عبدالله المبارك التعاونية الحالي 2023-2024

بواسطة محمود عطا الله
تشكيل مجلس إدارة جمعية عبدالله المبارك الجديد الحالي تشكيل مجلس إدارة جمعية عبدالله المبارك الجديد الحالي

أُعلن رسميًا عن أسماء وتشكيل أعضاء مجلس إدارة جمعية عبدالله المبارك التعاونية خلال الدورة القادمة 2024/2023، جاء هذا بعد ساعات من ظهور نتائج انتخابات جمعية عبدالله المبارك والتي أقيمت يوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر مايو 2023، وقد شهدت الانتخابات إقبال كبير من السادة مساهمي الجمعية، الذين حرصوا على اختيار مجلس الإدارة الجديد للجمعية، التي تعتبر واحدة من أكبر تعاونيات الكويت.

تشكيل مجلس إدارة جمعية عبدالله المبارك الجديد 2023-2024

أسماء أعضاء الهيئة الإدارية وتشكيل مجلس إدارة جمعية عبدالله المبارك الحالي 2023:
رئيس مجلس الإدارة فيصل عقيل العازمي.
نائب الرئيس مشاري عبدالله السهيل.
أمين السر ناصر حسن العتيبي.
أمين الصندوق ناصر دابس الرشيدي.
رئيس لجنة المشتريات محمد مطلق المويزري.
تشكيل مجلس إدارة جمعية عبدالله المبارك لسنة 2024:
رئيس مجلس الإدارة ناصر حسن العتيبي.
نائب الرئيس محمد مطلق المويزري.
أمين السر فيصل عقيل العازمي.
أمين الصندوق مشاري عبدالله السهيل.
رئيس لجنة المشتريات ناصر دابس الرشيدي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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