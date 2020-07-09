أسماء أوائل الثانوية العامة الإمارات 2020 المسار العام والنخبة

أعلنت وزارة التربية عن قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة في الإمارات عن الفصل الدراسي 2019-2020 لطلبة المسار العام والنخبة والمسار المتقدم التقني، والمهني، وذلك عصر اليوم الخميس 9 يوليو 2020، وكانت الوزارة قد أعلنت اليوم بالفعل عن نتائج الفصل الدراسي الثاني للثانوية العامة الإماراتية وقد نشرت النتيجة عبر طريقتين، الأولى عبر رسائل نصية sms للطلبة، والطريقة الثانية عبر موقع المنهل الإماراتي لدرجات الامتحانات.

أسماء أوئل الثانوية العامة 2020 الإمارات المسار العام

تصدرت قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة بالإمارات المسار العام الطالبة عائشة سعيد محمد الشويهي الكعبي من مدرسة الظهرة للتعليم الثانوي، وجاءت في المركز الثاني الطالبة ميساء أحمد راشد الشحي من مدرسة جلفار، بينما جاءت في المركز الثالث حمدة أحمد سليمان عبد الوهاب من مدرسة الراشدية، وفي المركز الرابع سنا ناصر أحمد عازم من مدرسة وادي أصفني.



أسماء أوائل الثانوية العامة الإمارات 2020 مسار النخبة

بخصوص قائمة أوائل الثانوية العامة 2020 مسار النخبة في دولة الإمارات، فقد جاء في المركز الأول الطالب محمد عبدالله محمد الرفاعي الدهماني من مدرسة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بالفجيرة، وجاء في المركز الثاني الطالب سلطان راشد حمد خدومه النعيمي من مدرسة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بالعين، وجاء في المركز الثالث الطالب محمد هويشل محمد سعيد النعيمي من مدرسة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بالعين.

