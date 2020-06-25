أعلنت وزارة التعليم رسميًا عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 في قطر بعد ظهور نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، حيث كشفت الوزارة عن قائمة الأوائل على مستوى كل الطلبة من القطريين وغير القطريين، كما كشفت عن قائمة الأوائل للطلبة القطريين البنين والبنات، هذا وقد مرت الامتحانات في الدولة بنجاح، برغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 قطر

حقق أربعة طلاب الدرجة النهائية 100% في قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 قطر، حيث جاء في المركز الأول عمر أشرف عبد الرحيم من مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية بنين، وعمر مجاهد من مدرسة الفرقان الثانوية بنين، ورنا إبراهيم حموده من مدرسة آمنة بنت وهب الثانوية بنات، ومنال عبد الحسيب عبدالله من مدرسة السيلية الثانوية للبنات.



أسماء أوائل الثانوية 2020 قطر للطلبة القطريين

كما كشفت الوزارة، عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 القطرية للطلبة القطريين، حيث تصدرت الطالبات المراكز الخمسة الأولى من قائمة الأوائل، جاءت في المركز الأول على الطلبة القطريين الطالبة المتفوقة ضبية محمد معصوم صادق المراغي بمجموع 99.75% وهي من مدرسة رابعة العدوية الثانوية للبنات، ولجين عبدالله أحمد المنصوري الثانية بمجموع 99.44% وهي من مدرسة روضة بنت محمد الثانوية بنات، وبنفس المجموع جاءت هيا سيف عيسى الفضالة من مدرسة الشمال الإعدادية الثانوية بنات.

