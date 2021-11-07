أسماء العفو الأميري الكويت 2021.. من المرتقب ظهورها بعد قليل

يعقد مجلس الوزراء اجتماعًا استثنائيا، مساء اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021، لاعتماد قائمة أسماء العفو الأميري 2021، ومن ثم يتم رفع المراسيم إلى صاحب السمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح للموافقة عليها، هذا ومن المرتقب أن يتم الكشف عن أسماء العفو الأميري في الكويت خلال الساعات القليلة القادمة، وهو من سنتابعه معكم عن كثب، حيث سيوافق صاحب السمو الأمير نواف الكبير على قائمة أسماء المعفو عنهم من عشرات المحكوم عليهم.

هذا وقد توجه النائب الدكتور عبيد الوسيمي بالشكر إلى صاحب السمو أمير الكويت، وقال عبر تغريدته اليوم “شكرًا والد الجميع نواف الكبير، وشكرا لا تكفيك لكنها كل ما نملك”، وقال الدكتور مرزوق الغانم في تغريدة له عبر تويتر “شكرا والد الجميع نواف الكبير”، هذا وسوف نتابع معكم أسماء العفو الأميري اليوم ونتائج اجتماع مجلس الوزراء الكويتي بعد قليل فتابعونا.

شكرا والد الجميع

نواف الكبـيــــــــر وشكرا لا تكفيك ، لكنها كل ما نملك — د.عبيد الوسمي (@Dr_alwasmi) November 7, 2021



مرسوم العفو الخاص من صاحب السمو، لا يمر على مجلس النواب لمناقشته أو الموافقة عليه، لكن بعد اعتماده من مجلس الوزراء يُرفع فورا إلى صاحب السمو أمير الكويت للموافقة عليه، تابعونا.