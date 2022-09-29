أسماء الفائزين الدائرة الثانية في انتخابات مجلس الأمة 2022.. نتائج جابر الأحمد والشامية وعبدالله السالم

دقائق وينتهي الفرز في لجان انتخابات مجلس الأمة 2022 في الدائرة الثانية بالكويت وهي واحدة من أهم الدوائر والتي تشهد منافسة كبيرة بين المرشحين، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير نتائج وأسماء الفائزين في الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة 2022، تلك الانتخابات التي بدأت من الثامنة من صباح اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 وانتهت عند الثامنة مساء، وبعد غلق باب التصويت بدأ الفرز.

أسماء الفائزين في الدائرة الثانية انتخابات مجلس الأمة 2022

مثلها كباقي الدوائر، سوف يكون عدد أسماء المرشحين الفائزين عن الدائرة الثانية في انتخابات مجلس الأمة 2022 هو 10 نواب، من الجدير بالذكر أن إجمالي عدد المرشحين عن تلك الدائرة 67 مرشحًا ومرشحة، في حين يبلغ عدد الناخبين 100 ألف تقريبًا، من الجدير بالذكر أن السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة السابق لم يترشح في الانتخابات الحالية، هذا وتضم الدائرة الثانية منطقة جديدة وهي جابر الأحمد وبها ما يزيد عن 18 ألف ناخب وناخبة.

أسماء الفائزين في الدائرة الثانية انتخابات مجلس الأمة 2022 الكويت (الفرز جاري):

1- بدر حامد الملا 4634 صوتًأ.

2- محمد براك المطير 2683

3- شعيب شعبان 1824

4- خليل الصالح 1732

5- عالية الخالد 1528

6- فلاح ضاحي الهاجري 1474

7- حمد محمد المطر 1447

8- حامد محري البذالي 1407

9- عبد الوهاب العيسى 1320

10- عبدالله تركي الانبعي 1188