أسماء الفائزين انتخابات المجلس البلدي 2022 بمحافظة جنوب الشرقية

شهدت محافظة جنوب الشرقية انتخابات اختيار أعضاء المجلس البلدي عن تلك المحافظ كما أقيمت الانتخابات في كل محافظات سلطنة عمان اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين ونتائج انتخابات المجلس البلدي 2022 في محافظة جنوب الشرقية، وقد أقيمت الانتخابات اليوم بتقنية عصرية وعن بُعد، حيث كان التصويت عبر التطبيق العصري “أنتخب”، الذي تم تدشينه منذ أيام.

أرقام انتخابات المجلس البلدي 2022 محافظة جنوب الشرقية

كما أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات البلدية بسلطنة عمان سوف يبلغ عدد أسماء الفائزين في نتائج انتخابات المجلس البلدي 2022 محافظة جنوب الشرقية 10 فائزين بعضوية المجلس الجديد، بلغت أعداد الناخبين في تلك المحافظة 75729 ناخبًا وناخبة، في حين بلغ عدد المرشحين 61 مرشحًا ومرشحة، طبقًا لجدول أكثر المحافظات من حيث أعداد المشاركين في تلك الانتخابات جاءت محافظة جنوب الشرقية في المركز الثالث، حيث بلغ عدد الناخبين المشاركين 35070 ناخبًا.

أسماء الفائزين انتخابات المجلس البلدي 2022 جنوب الشرقية:

1- محمد بن ناصر العريمي.

2- جمعة بن عبدالله العريمي.

3- عبدالله بن خليفة الراسبي.

4- حمد بن وني الهاشمي.

5- سلطان بن محمد الكاسبي.

6- عامر بن سعيد السنيدي.

7- سلمان بن حمد الفارسي.

8- حموده بن حميد الوهيبي.

9- حمد بن حليس العويسي.

10- خميس بن راشد المسروري.