أسماء الفائزين باللاذقية في انتخابات مجلس الشعب السوري 2025

بواسطة محمود عطا الله
نتائج وأسماء الفائزين انتخابات مجللس الشعب السوري اللاذقية نتائج وأسماء الفائزين انتخابات مجللس الشعب السوري اللاذقية

شهدت سوريا اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 إقامة انتخابات مجلس الشعب الجديد 2025 في محافظة الدولة، ومع نهاية فترة التصويت، أُغلقت لجان الاقتراع، وبدأت اللجنة العليا للانتخابات في فرز الأصوات ومن ثم الكشف عن نتائج تلك الانتخابات بصورة أولية تباعًا.

أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الشورى 2025 محافظة اللاذقية:
كانت نتائج الانتخابات في اللاذقية اليوم كالتالي:
– مركز اللاذقية: فوز سامر دوران قره علي، رولا عبدالله داية، جمال عبد الرحمن مكيس.
– مركز جبلة: رامي إبراهيم محفوض، علي حسين يعقوب أغا.
– مركز الحفة: رفاعة مصطفى عكرمة.
– مركز القرداحة: اوس فائز عثمان.
تابعونا مع باقي النتائج.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

وزارة المالية العراقية تعلن رسميًا إطلاق رواتب المتقاعدين والحماية الاجتماعية لشهر…

أخبار العالم

من هو محمد علي العتيبي مدير إدارة الشؤون التعليمية بمنطقة حولي