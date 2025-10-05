أسماء الفائزين باللاذقية في انتخابات مجلس الشعب السوري 2025

شهدت سوريا اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 إقامة انتخابات مجلس الشعب الجديد 2025 في محافظة الدولة، ومع نهاية فترة التصويت، أُغلقت لجان الاقتراع، وبدأت اللجنة العليا للانتخابات في فرز الأصوات ومن ثم الكشف عن نتائج تلك الانتخابات بصورة أولية تباعًا.

أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الشورى 2025 محافظة اللاذقية:

كانت نتائج الانتخابات في اللاذقية اليوم كالتالي:

– مركز اللاذقية: فوز سامر دوران قره علي، رولا عبدالله داية، جمال عبد الرحمن مكيس.

– مركز جبلة: رامي إبراهيم محفوض، علي حسين يعقوب أغا.

– مركز الحفة: رفاعة مصطفى عكرمة.

– مركز القرداحة: اوس فائز عثمان.

تابعونا مع باقي النتائج.