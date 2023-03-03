أسماء الفائزين في الحج بالكويت 2023.. تعرف إلى رابط الاستعلام عن النتائج

يمكنك الآن معرفة أسماء الفائزين بالحج في الكويت 2023 بعدما أعلنت وزارة الأوقاف بصورة رسمية منذ قليل عن رابط الاستعلام عن نتائج الفرز، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط نتائج الحج في الكويت لهذا العام الموافق هجريًا 1444، يذكر أن تقديم الراغبين للحج تم هذا العام إلكترونيًا عبر موقع مركزي، وقد جاءت أسعار الحج أقل من العام الماضي بنسبة 30%.

رابط أسماء الفائزين بالحج 2023 في الكويت