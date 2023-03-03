أسماء الفائزين في الحج بالكويت 2023.. تعرف إلى رابط الاستعلام عن النتائج

بواسطة محمود عطا الله
أسماء الفائزين في الحج الكويت 2023 أسماء الفائزين في الحج الكويت 2023

يمكنك الآن معرفة أسماء الفائزين بالحج في الكويت 2023 بعدما أعلنت وزارة الأوقاف بصورة رسمية منذ قليل عن رابط الاستعلام عن نتائج الفرز، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط نتائج الحج في الكويت لهذا العام الموافق هجريًا 1444، يذكر أن تقديم الراغبين للحج تم هذا العام إلكترونيًا عبر موقع مركزي، وقد جاءت أسعار الحج أقل من العام الماضي بنسبة 30%.

رابط أسماء الفائزين بالحج 2023 في الكويت

  • من المرتقب أن يبلغ أعداد أسماء الفائزين في الحج بالكويت 2023 عدد 8 آلاف حاج وحاجة هم كامل حصة الدولة في موسم الحج لهذا العام.
  • تجاوزت نسبة المتقدمين عدد 30 ألف راغب في أداء الفريضة لهذا العام.
  • الاستعلام عن حالة طلب رغبة الحج عن طريق الرقم المدني.
  • رابط نتائج الحج بالكويت 2023 هو: hajj-register.awqaf.gov.kw
  • يجب على الفائزين استكمال التسجيل باختيار حملة الحج بأسرع وقت لأنه لم يتبقى من وقت التسجيل غير يومين.
  • مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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