نتائج وأسماء الفائزين في الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2022 الكويت.. تعرف على القائمة بالأرقام

نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين في الدائرة الخامسة من انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022 حيث تظهر النتائج الأولية حاليًا بعد فرز الأصوات، نتائج انتخابات الدائرة 5 في الكويت 2022 شهدت منافسة قوية بين المرشحين، حيث تعتبر تلك الدائرة الخامسة هي الأكبر من حيث أعداد الناخبين، وعدد المرشحين، بدأت انتخابات مجلس الأمة من الثامنة صباح اليوم الخميس حتى الثامنة مساء.

أسماء الفائزين في الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2022

سوف يبلغ عدد أسماء المرشحين الفائزين في انتخابات الدائرة الخامسة لمجلس الأمة 2022 عدد 10 مرشحين، يذكر أن من ترشح للانتخابات عن تلك الدائرة 101 مرشحًا ومرشحة، عدد الناخبين تقريبًأ 260 ألفًا، تضم الدائرة الخامسة الانتخابية مناطق: الأحمدي ومبارك الكبير والقرين والفحيحيل وصباح السالم والعدان وعلي صباح السالم والمسيلة وجابر العلي والقصور وضاحية فهد الأحمد وأبو فطيرة والفنطاس، كما تضم الدائرة الخامسة في انتخابات الكويت مناطق مدينة صباح الأحمد الرقة وهدية وأبو حليفة والزور وأم الهيمان والوفرة والمنقف والمهبولة ومدينة الخيران السكنية والصباحية.

أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الأمة 2022:

1- حمدان العازمي 10792 صوت.

2- سعود العصفور 10043

3- خالد العتيبي 9553

4- الصيفي مبارك الصيفي 7078

5- هاني حسين 6735

6- محمد هادي الحويلة 6669

7- محمد المهان 5348

8- ماجد مساعد المطيري 5353

9- مرزوق فالح الحبيني 4589

10- فيصل الكندري 4515