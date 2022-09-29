أسماء الفائزين في الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2022 بالكويت

نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين في الدائرة الرابعة من انتخابات مجلس الأمة 2022 الكويتي تلك الدائرة التي تعتبر ثاني أكبر دوائر الكويت الانتخابية من حيث أعداد الناخبين بعد الدائرة الخامسة، هذا ونتابع معكم بالأرقام لحظة بلحظة النتائج الأولية للدائرة الرابعة 2022 من لجان الفرز، حتى معرفة النتيجة النهائية ومن سوف يمثلون تلك الدائرة الهامة داخل المجلس في دورته الجديدة القادمة.

أسماء الفائزين في الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2022 الكويت

الدائرة 4 في الكويت مثل باقي الدوائر، سوف يبلغ عدد أسماء المرشحين الفائزين عن الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة 2022 عشر فائزين، يبلغ عدد المرشحين الذين تقدموا للانتخابات في تلك الدائرة 99 مرشحًا ومرشحة، ينجح منهم عشرة فقط، يبلغ عدد الناخبين في تلك الدائرة ما يقرب من 210 ألف ناخب وناخبة.

نتائج وأسماء الفائزين عن الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة 2022 (الفرز جار):

1- شعيب المويزري

2- مبارك حمود الطشة

3- محمد هايف المطيري

4- سعد علي الرشيدي

5- مبارك هيف الحجرف

6- ثامر سعد الظفيري

7- عبيد محمد المطيري

8- مرزوق خليفة الخليفة

9- عبدالله فهاد العنزي

10- معاذ مبارك الدويلة