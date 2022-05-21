أسماء الفائزين في انتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022 “بالأرقام في كل الدوائر”

انتهت منذ قليل عمليات فرز الأصوات في اللجان الانتخابية في كل مناطق دولة الكويت، حيث يترقب الجميع حاليًا أسماء الفائزين ونتيجة انتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022، حيث نستعرض معكم من خلال هذا التقرير نتائج الانتخابات في كل دائرة بالأرقام وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، هذا وقد أكد مراقبون أن الاقبال في تلك الانتخابات أفضل من الدورات السابقة.

أسماء الفائزين في انتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022

نتيجة الانتخابات اليوم سوف تسفر عن 10 فائزين في نتيجة انتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022، بواقع مرشح واحد فاز عن كل دائرة من الدوائر العشر، من ضمن أسماء الفائزين والتي حسمت النتيجة ومقعهدها في مجلس بلدية الكويت خالد مفلح المطيري الذي فاز بمقعد الدائرة السابعة بالزكية، ونفس الحال فوز نصار بن مهيني العازمي بمقعد الدائرة العاشرة بالتزكية.