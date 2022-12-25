أسماء الفائزين في انتخابات المجلس البلدي 2022 محافظة مسقط – سلطنة عمان “بعد قليل”

أُقيمت اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 نتائج انتخابات البلدية في محافظات سلطنة عمان لاختيار أعضاء المجلس الجديد للفترة الثالثة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نتائج وأسماء الفائزين في انتخابات المجلس البلدي 2022 محافظة مسقط، والتي تشهد منافسة قوية بين المرشحين.

انتخابات المجلس البلدي بمحافظة مسقط 2022 بعد قليل

سوف يبلغ عدد أسماء الفائزين في نتائج انتخابات المجلس البلدي 2022 محافظة مسقط سلطنة عمان 12 عضوًا فائزًا هم إجمالي مقاعد المحافظة في المجلس، يبلغ أعداد الناخبين في محافظة مسقط 103949 ناخبًا وناخبة، بلغ عدد المرشحين 85 مرشحًا منهم 67 ذكور و 9 إناث، هذا وقد أُقيمت الانتخابات لأول التصويت عن بعد عبر تطبيق أنتخب الجديد، الذي دشنته وزارة الداخلية في سلطنة عمان قبل أيام من انطلاق تلك الانتخابات، تابعونا مع النتائج بعد قليل.