أسماء الفائزين في انتخابات المجلس البلدي 2022 محافظة مسقط – سلطنة عمان “بعد قليل”

بواسطة محمود عطا الله
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أُقيمت اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 نتائج انتخابات البلدية في محافظات سلطنة عمان لاختيار أعضاء المجلس الجديد للفترة الثالثة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نتائج وأسماء الفائزين في انتخابات المجلس البلدي 2022 محافظة مسقط، والتي تشهد منافسة قوية بين المرشحين.

انتخابات المجلس البلدي بمحافظة مسقط 2022 بعد قليل

سوف يبلغ عدد أسماء الفائزين في نتائج انتخابات المجلس البلدي 2022 محافظة مسقط سلطنة عمان 12 عضوًا فائزًا هم إجمالي مقاعد المحافظة في المجلس، يبلغ أعداد الناخبين في محافظة مسقط 103949 ناخبًا وناخبة، بلغ عدد المرشحين 85 مرشحًا منهم 67 ذكور و 9 إناث، هذا وقد أُقيمت الانتخابات لأول التصويت عن بعد عبر تطبيق أنتخب الجديد، الذي دشنته وزارة الداخلية في سلطنة عمان قبل أيام من انطلاق تلك الانتخابات، تابعونا مع النتائج بعد قليل.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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