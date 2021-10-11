أسماء الفائزين في محافظة البصرة في نتائج الانتخابات العراقية 2021 بعد قليل

بدأت تظهر تواليًا الآن نتائج الانتخابات العراقية لأعضاء مجلس النواب 2021، حيث نتابع معكم من خلال هذا التقرير أسماء المرشحين الفائزين في انتخابات محافظة البصرة، هذا وتعتبر محافظة البصرة واحدة من أكبر المحافظات من حيث عدد المقاعد داخل مجلس النواب، يذكر أن إجمالي عدد مقاعد المجلس والبرلمان العراقي 329 مقعدًا.

أسماء الفائزين بمحافظة البصرة في الانتخابات العراقية 2021

سوف يبلغ عدد أسماء الفائزين في الانتخابات العراقية 2021 بالبصرة 25 نائبًا، وهو إجمالي مقاعد محافظة البصرة داخل مجلس النواب، الدائرة الأولى والتي تضم مدينة البصرة تنافس فيها 81 مرشحًا على خمس مقاعد، الدائرة الثانية 5 مقاعد تنافس عليها 93 مرشحًا، الدائرة الثالثة في البصرة تنافس فيها 82 مرشحا على أربع دوائر، الدائرة الرابعة وهي دائرة قضاء الزبير تنافس فيها 90 مرشحًا على أربع مقاعد، الدائرة الخامسة محافظة البصرة تنافس 71 مرشحا على 4 مقاعد، الدائرة السادسة 3 مقاعد، تابعونا مع نتائج انتخابات البصرة تظهر على الرابط التالي:

نتائج الانتخابات العراقية

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.