أسماء القادة المشاركون في القمة العربية 2022 بالجزائر
نستعرض من خلال هذا التقرير قائمة أسماء الرؤساء والملوك والأمراء المشاركون في القمة العربية 2022 التي تستضيفها الجزائر على مدار يومي 1 و2، وكانت قد سبقت القمة جلسات وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة الرئيسية التي يحضرها القادة، القمة الحالية في دولة الجزائر هي النسخة رقم 31.
أسماء القادة العرب المشاركون في القمة العربية 2022 بالجزائر
- الرئيس عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر رئيسة الدورة الحالي، هذا ويستقبل الرئيس تبون الرؤساء والملوك والأمراء المشاركون في القمة العربية 2022.
- الأمير تميم بن حمد أمير قطر.
- الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت رئيسًا لوفد الكويت في القمة العربية 2022.
- الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد الأردني.
- رئيس وفد السعودية في القمة العربية 2022 سيكون وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.
- الرئيس قيس سعيد رئيس توسن.
- الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد.
- عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الرئاسي السوداني يترأس وفد السودان.
- محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي.
- رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي اليمني.
- نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان.
- تابعونا مع باقي الأسماء.