أسماء المرشحين الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة 2020 Kuwait’s 3rd District election

دخلت انتخابات مجلس الأمة الكويتي مراحلها الحاسمة بعدما أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات فتح باب تلقي طلبات الترشيح من 26 أكتوبر حتى نهاية دوام يوم 4 نوفمبر 2020، ونُقدم من خلال هذا التقرير أسماء المرشحين في الدائرة الثالثة انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويتي، كما نُقدم السير الذاتية لبعض أهم مرشحي الدائرة 3 في انتخابات الكويت، هذا وقد أعلنت الحكومة رسميًا، أن الانتخابات سوف تقام يوم السبت الموافق 5 ديسمبر 2020.

أسماء المرشحين الفائزين في الدائرة الثالثة انتخابات مجلس الأمة السابقة 2016

حصة الدائرة الثالثة في مقاعد مجلس الأمة 2020 هي 10 مقاعد برلمانية مثل السنوات الماضية، وتعتبر الدائرة الثالثة واحدة من أقوى الدوائر الانتخابية في الكويت، يبلغ عدد المسجلين في قاعدة بيانات الدائرة 3 في الكويت ما يقرب من 100 ألف ناخب وناخبة.

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أكبر المناطق الانتخابية داخل الدائرة الثالثة منطقة الجابرية وتضم 12 ألف ناخب وناخبة، ومنطقة الروضة في الدائرة لها وبها 11.5 ألف ناخب وناخبة، أسماء الفائزين في الدائرة الثالثة انتخابات مجلس الأمة السابقة هم:

!- عبد الوهاب البابطين.

2- سعدون حماد.

3- يوسف الفضالة.

4- عبد الكريم الكندري.

5- صفاء الهاشم.

6- محمد الدلال.

7- وليد الطبطبائي.

8- خليل ابل.

9- محمد الجبري.

10- أحمد الفضل.

أسماء مرشحي عتيبة في الدائرة الثالثة انتخابات مجلس الأمة 2020

تعتبر قبيلة عتيبة من أهم واكبر الكتل الانتخابية في الدائرة الثالثة لانتخابات الكويت، حيث يزيد عدد العتبان في تلك الدائرة على 5 ألاف ناخب وناخبة مقيدين في قاعدة بيانات الناخبين،

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أسماء مرشحي عتيبة في الدائرة الثالثة أمة 2020:

محمد الجبري.

سعدون حماد.

فارس العتيبي.

أسماء المرشحين الدائرة الثالثة انتخابات مجلس الأمة 2020