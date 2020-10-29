أسماء المرشحين الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2020

دخلت انتخابات الكويت 2020 في مراحلها الحاسمة نحو انتخاب مجلس أمة جديد يستمر لمدة 4 أعوام قادمة حتى 2024، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المرشحين في الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2020، كما ننشر عدد من السير الذاتية للمرشحين في تلك الدائرة التي تعتبر ثاني أكبر الدوائر الانتخابية في الكويت بعد الدائرة الرابعة، ودائما ما تشهد الدائرة 5 منافسة قوية بين المرشحين.

أسماء المرشحين الناجحين السابقين في انتخابات مجلس الأمة السابقة 2016

إجمالي مقاعد مجلس الأمة الكويتي هي 50 مقعد، تُقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة 10 مقاعد نيابية، عليه يتنافس المرشحون في الدائرة الخامسة على عشرة مقاعد، أسماء المرشحين الناجحين في انتخابات مجلس الأمة السابقة 2016 كالتالي:

1- حمود الخضير.

2- حمدان سالم العازمي.

3- الحميدي السبيعي.

4- طلال السهلي.

5- فيصل الكندري.

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6- خالد مونس العتيبي.

7- ماجد الرشاش المطيري.

8- نايف العجمي.

9- ناصر الدوسري.

10- محمد الحويلة.

أسماء مرشحي العوازم في الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2020

قبيلة العوازم لها ثقل كبير في الدائرة الخامسة، وهي منظمة بشكل كبير في الانتخابات الكويتية، وهي من أكبر القبائل في تلك الدائرة القوية، أسماء مرشحي قبيلة العوازم في الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2020 كالتالي:

أحمد بن مطيع.

حمود القعمر.

جابر المحيلبي.

مرزوق الحبيني.

حمدان العازمي.

بدر الداهوم.

أسماء مرشحي قبيلة العجمان الدائرة الخامسة أمة 2020

من القبائل الكبيرة في الدائرة الخامسة قبيلة العجمان، ولهم حضور قوي ومميز في الانتخابات التشريعية في البلاد، يبلغ عدد العجمان في الدائرة الخامسة ما يقرب من 27 ألف ناخب وناخبة، قائمة أسماء مرشحي العجمان في الدائرة الخامسة أمة 2020 هي:

محمد الحويلة.

الصيفي مبارك الصيفي.

مبارك بن خجمة.

نايف المرداس.

أسماء المرشحين في الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020