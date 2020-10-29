Take a fresh look at your lifestyle.


أسماء المرشحين الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2020

بواسطة محمود عطا الله
أسماء المرشحين الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2020 أسماء المرشحين الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2020

دخلت انتخابات الكويت 2020 في مراحلها الحاسمة نحو انتخاب مجلس أمة جديد يستمر لمدة 4 أعوام قادمة حتى 2024، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المرشحين في الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2020، كما ننشر عدد من السير الذاتية للمرشحين في تلك الدائرة التي تعتبر ثاني أكبر الدوائر الانتخابية في الكويت بعد الدائرة الرابعة، ودائما ما تشهد الدائرة 5 منافسة قوية بين المرشحين.

1 أسماء المرشحين الناجحين السابقين في انتخابات مجلس الأمة السابقة 2016
2 أسماء مرشحي العوازم في الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2020
3 أسماء مرشحي قبيلة العجمان الدائرة الخامسة أمة 2020
4 أسماء المرشحين في الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020

أسماء المرشحين الناجحين السابقين في انتخابات مجلس الأمة السابقة 2016

إجمالي مقاعد مجلس الأمة الكويتي هي 50 مقعد، تُقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة 10 مقاعد نيابية، عليه يتنافس المرشحون في الدائرة الخامسة على عشرة مقاعد، أسماء المرشحين الناجحين في انتخابات مجلس الأمة السابقة 2016 كالتالي:
1- حمود الخضير.
2- حمدان سالم العازمي.
3- الحميدي السبيعي.
4- طلال السهلي.
5- فيصل الكندري.
شاهد أيضًا: أسماء المرشحين الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020
6- خالد مونس العتيبي.
7- ماجد الرشاش المطيري.
8- نايف العجمي.
9- ناصر الدوسري.
10- محمد الحويلة.

أسماء مرشحي العوازم في الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2020

قبيلة العوازم لها ثقل كبير في الدائرة الخامسة، وهي منظمة بشكل كبير في الانتخابات الكويتية، وهي من أكبر القبائل في تلك الدائرة القوية، أسماء مرشحي قبيلة العوازم في الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2020 كالتالي:

  • أحمد بن مطيع.
  • حمود القعمر.
  • جابر المحيلبي.
  • مرزوق الحبيني.
  • حمدان العازمي.
  • بدر الداهوم.

أسماء مرشحي قبيلة العجمان الدائرة الخامسة أمة 2020

من القبائل الكبيرة في الدائرة الخامسة قبيلة العجمان، ولهم حضور قوي ومميز في الانتخابات التشريعية في البلاد، يبلغ عدد العجمان في الدائرة الخامسة ما يقرب من 27 ألف ناخب وناخبة، قائمة أسماء مرشحي العجمان في الدائرة الخامسة أمة 2020 هي:

  • محمد الحويلة.
  • الصيفي مبارك الصيفي.
  • مبارك بن خجمة.
  • نايف المرداس.

أسماء المرشحين في الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020

  • أحمد بن مطيع.
  • خالد مونس العتيبي.
  • حمود القعمر.
  • ناصر الدوسري
  • جابر المحيلبي.
  • مرزوق الحبيني.
  • حمود الخضير.
  • حمدان العازمي.
  • بدر الداهوم.
  • محمد الحويلة.
  • الصيفي مبارك الصيفي.
  • مبارك بن خجمة.
  • نايف المرداس
  • عبدالله الدلماني.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

أسماء المرشحين في الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020

أخبار العالم

من هو عباس عوض؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية لمرشح الدائرة الخامسة في انتخابات مجلس…

أخبار العالم

حجز موعد تقديم طلبات التسجيل بالصندوق الخيري لرعاية الطلبة البدون 2020-2021

أخبار العالم

حجز موعد مستوصف حولي الغربي

أخبار العالم

خطوات استخراج بدل فاقد شهادة الجنسية في الكويت

أخبار العالم

رابط حجز موعد تطعيم الكويت

أخبار العالم

موعد برنامج «أمة 2020» على قناة الراي مع الإعلامي عبدالله بوفتين

أخبار العالم

حجز موعد تطعيم الكويت moh.gov.kw

أخبار العالم

حجز موعد مرور الأحمدي

أخبار العالم

“الكويت”.. فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الإثنين


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.