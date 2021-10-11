أسماء المرشحين الفائزين في محافظة بابل في نتائج الانتخابات العراقية 2021

بدأت المفوضية العليا للانتخابات بالكشف عن نتائج الانتخابات العراقية 2021 تتابعًا في كل محافظات الدولة، حيث نتابع معكم من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين في انتخابات محافظة بابل العراقية، وتعتبر محافظة بابل واحدة من أكبر المحافظات من حيث نصيب وحصة المقاعد في مجلس النواب، ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات مايقرب من مليون و 300 ألف ناخب وناخبة.

أسماء الفائزين في محافظة بابل نتائج الانتخابات العراقية 2021

قسمت محافظة بابل في الانتخابات العراقية 2021 على أربع دوائر انتخابية، سوف يبلغ عدد أسماء الفائزين في محافظة بابل 17 عضوا سوف يمثلون المحافظة في مجلس النواب القادم، في الدائرة الأولى يتنافس 82 مرشحًا على 4 مقاعد، الدائرة الثانية الجزاهري والنيل يتنافس فيها 82 مرشحًا على 4 مقاعد، الدائرة الثالثة في انتخابات محافظة بابل تضم مناطق الطليعة والقاسم والهاشمية والشوملي والمدحتية وحصتها 4 مقاعد، الدائرة الرابعة في انتخابات محافظة بابل 2021 حصتها خمس مقاعد وتضم مناطق الإسكندرية وكوثي والنيل والمسيب والمحاويل، رابط النتائج هو:

نتائج الانتخابات العراقية 2021

مع تمنياتنا بالتوفيق.