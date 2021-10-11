أسماء المرشحين الفائزين في نينوى بانتخابات مجلس النواب العراقي 2021 بعد قليل

يترقب الجميع حاليًا كشف المفوضية العليا عن نتائج الانتخابات العراقية 2021 في بغداد ونينوى وباقي المحافظة لمعرفة أعضاء مجلس النواب الجديد، ونتابع معكم من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين في محافظة نينوي بانتخابات مجلس النواب العراقي، حيث انتهت تقريبًا معظم عمليات الفرز والمطابقة بين العد والإلكتروني، وتعتب محافظة نينوى ثاني أكبر المحافظات العراقية من حيث عدد المقاعد في مجلس النواب بعد محافظة بغداد.

أسماء الفائزين في نينوى بانتخابات مجلس النواب العراقي 2021

تم تقسيم محافظة نينوى إلى ثماني دوائر انتخابية، سوف يبلغ عدد أسماء الفائزين بالانتخابات العراقية 2021 في محافظة نينوى 34 مرشح سوف يحصلوا على عضوية البرلمان الجديد لتمثيل المحافظة، قالت المفوضية العليا المشرفة على الانتخابات عن تطابق العد والفرز اليدوي مع الإلكتروني بنسبة 100%، بلغت نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات العراقية بمحافظة نينوى 42%، تابعونا مع النتائج بعد قلبل.