أسماء الفائزين محافظة بغداد ضمن نتائج الانتخابات العراقية 2021

نتائج الانتخابات العراقية 2021 لمعرفة أسماء أعضاء مجلس النواب الجدد عن كل المحافظات بدأت في الظهور بصورة متتابعة من خلال المفوضية العليا المشرفة على الانتخابات، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين في انتخابات محافظة بغداد ونتائج انتخابات مجلس النواب العراقي 2021، وتعتبر بغداد العاصمة أكبر محافظات العراق من حيث عدد السكان، وهي صاحبة الحصة الأكبر في مجلس النواب، ويبلغ عدد الناخبين في بغداد ما يقرب من 6 ملايين ناخب وناخبة.

أسماء الفائزين في محافظة بغداد في نتائج الانتخابات العراقية 2021

قسم قانون الانتخابات محافظة بغداد إلى قسمين كرخ ورصافة، يبلغ عدد أسماء المرشحين الفائزين في محافظة بغداد بانتخابات مجلس النواب 2021 عدد 69 مرشحًا يمثلون 17 دائرة انتخابية، الدائرة الانتخابية الأولى في محافظة بغداد تضم المدائن والنهروان وجسر ديالي والوحدة وحصتها 4 مقاعد برلمانية، الدائرة الثانية في بغداد تضم الزهراء والحكمة والمقداد ومحمد القاسم ونصيبها 4 مقاعد، الدائرة الثالثة عدة مناطق منها طارق بن زياد والمصطفى والحكيم وأبي ذر الغفاري وعتبة بن غزوان ونصيبها 5 مقاعد، رابط النتائج هو:

نتائج الانتخابات العراقية 2021

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

الدائرة الأولى في بغداد فوز: علاء سكر سرحان، زياد طارق، أحمد جاسم الأسدي.

الدائرة الثانية فوز: حاكم عباس الزاملي، وحسن كريم الكعبي، وموحان هاشم الساعدي.

الدائرة 3 فوز: علي فضالة الفريداوي، جبار رمضان، وفراس حسين.

الدائرة 4 فوز: قيس غميس الفرطوسي، حسين الكناني، باقر السعدي.

الدائرة 5 فوز: مهند جبار، ولبنى عبد العزيز، وسعيد عبيد الموسوي.

الدائرة 6 فوز: عائشة غزال، وعلي حسين الساعدي، ومحمد حسن القدري، وعباس الجبوري.

الدائرة 7 فوز: صفاء عبد النبي، محمد سعدون، محمد شياع، ابتسام التميمي.

الدائرة 8 فوز: أحمد سليم، ثائر عبد الجليل، عبدالله حسن الياسري.

الدائرة 9 فوز: عطوان حسين، وستار جبار، وجواد أحمد، وابتسام سويلم.

الدائرة 10 فوز:حسام غازي، وعلي فيصل، ومحمد فاضل.

الدائرة 11 فوز: غالية نصيف، ومهدي غضبان، وتقي ناصر.

الدائرة 12 فوز: غاندي محمد، علي يوسف، علي حسن.

الدائرة 13 فوز: محمود حسين القيسي، طلال خضير، وكريم يوسف.

الدائرة 14 فوز: وحده محمود، وسردي نايف، وحيدر عبد الكريم.

الدائرة 15 فوز: حيدر ماضي، وليلى مهدي، وحسين هاشم، وسهيلة نجم.

الدائرة 16 فوز: ليث مصطفى، ومحمود داود، وأحمد اسماعيل المشهداني.

الدائرة 17 فوز: محمود خلف، وحامد أحمد، وسالم سوادي.







