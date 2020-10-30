ننشر أسماء المرشحين في الدائرة الأولى انتخابات مجلس الأمة 2020 بالكويت والتي دائما ما تشهد منافسة كبيرة بين المرشحين، وقد أعلنت الكويت أنّ موعد انتخابات مجلس الأمة سوف تكون يوم السبت الموافق 5 ديسمبر 2020، وقد تم فتح باب الترشح أمام مرشحي الدائرة الأولى وكل دوائر الكويت يوم السبت 26 أكتوبر وينتهي التقديم رسميًا يوم 4 نوفمبر 2020.

أسماء المرشحين الفائزين في الدائرة الأولى انتخابات مجلس الأمة السابقة 2016

الدائرة الأولى الانتخابية في الكويت تضم ما يقرب من 88 ألف ناخب وناخبة، وللدائرة الأولى عشرة مقاعد في مجلس الأمة الكويتي مثلها مثل باقي الدوائر الخمسة في الكويت، حيث يبلغ إجمالي مقاعد مجلس الأمة 50 مقعدًا، أسماء المرشحين الفائزين في انتخابات مجلس الأمة السابقة 2016:

1- عدنان عبد الصمد.

2- عيسى الكندري.

3- محمد الهدية.

4- عادل الدمخي.

5- عبدالله الرومي.

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6- صالح عاشور.

7- مبارك الحريص.

8- أسامة الشاهين.

9- خالد الشطي.

10- صلاح خورشيد.

أسماء مرشحي عوازم الأولى في انتخابات مجلس الأمة 2020

قبيلة العوازم من الكتل الانتخابية المؤثرة في انتخابات مجلس الأمة، وهي أكبر القبائل في دولة الكويت، ولها وجود مستمر في مجلس الأمة، وتتمركز قبيلة العوازم بقوة في الدائرتين الأولى والخامسة، أسماء مرشحي العوازم في الدائرة الأولى انتخابات أمة 2020 هم:

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يوسف الغريب.

أحمد الشحومي.

محمد الهدية.

مبارك الحريص.

أكدت عدة تقارير أن قبيلة عوازم في الدائرة الأولى تضمن مقعدين للمرشحين يوسف الغريب وأحمد الشحومي.

أسماء المرشحين في الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2020