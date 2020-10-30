Take a fresh look at your lifestyle.


أسماء المرشحين في الدائرة الأولى انتخابات مجلس الأمة 2020

بواسطة محمود عطا الله
أسماء المرشحين الدائرة الأولى انتخابات مجلس الأمة 2020 أسماء المرشحين الدائرة الأولى انتخابات مجلس الأمة 2020

ننشر أسماء المرشحين في الدائرة الأولى انتخابات مجلس الأمة 2020 بالكويت والتي دائما ما تشهد منافسة كبيرة بين المرشحين، وقد أعلنت الكويت أنّ موعد انتخابات مجلس الأمة سوف تكون يوم السبت الموافق 5 ديسمبر 2020، وقد تم فتح باب الترشح أمام مرشحي الدائرة الأولى وكل دوائر الكويت يوم السبت 26 أكتوبر وينتهي التقديم رسميًا يوم 4 نوفمبر 2020.

1 أسماء المرشحين الفائزين في الدائرة الأولى انتخابات مجلس الأمة السابقة 2016
2 أسماء مرشحي عوازم الأولى في انتخابات مجلس الأمة 2020
3 أسماء المرشحين في الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2020

أسماء المرشحين الفائزين في الدائرة الأولى انتخابات مجلس الأمة السابقة 2016

الدائرة الأولى الانتخابية في الكويت تضم ما يقرب من 88 ألف ناخب وناخبة، وللدائرة الأولى عشرة مقاعد في مجلس الأمة الكويتي مثلها مثل باقي الدوائر الخمسة في الكويت، حيث يبلغ إجمالي مقاعد مجلس الأمة 50 مقعدًا، أسماء المرشحين الفائزين في انتخابات مجلس الأمة السابقة 2016:
1- عدنان عبد الصمد.
2- عيسى الكندري.
3- محمد الهدية.
4- عادل الدمخي.
5- عبدالله الرومي.
شاهد أيضًا: أسماء المرشحين الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020
6- صالح عاشور.
7- مبارك الحريص.
8- أسامة الشاهين.
9- خالد الشطي.
10- صلاح خورشيد.

أسماء مرشحي عوازم الأولى في انتخابات مجلس الأمة 2020

قبيلة العوازم من الكتل الانتخابية المؤثرة في انتخابات مجلس الأمة، وهي أكبر القبائل في دولة الكويت، ولها وجود مستمر في مجلس الأمة، وتتمركز قبيلة العوازم بقوة في الدائرتين الأولى والخامسة، أسماء مرشحي العوازم في الدائرة الأولى انتخابات أمة 2020 هم:
شاهد أيضًا: أسماء مرشحي عوازم الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2020
يوسف الغريب.
أحمد الشحومي.
محمد الهدية.
مبارك الحريص.
أكدت عدة تقارير أن قبيلة عوازم في الدائرة الأولى تضمن مقعدين للمرشحين يوسف الغريب وأحمد الشحومي.

أسماء المرشحين في الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2020

  • محمد الهدية.
  • مبارك الحريص.
  • يوسف الغريب.
  • أحمد الشحومي.
  • عادل الدمخي.
  • أسامة الشاهين.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

أسماء المرشحين الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2020

أخبار العالم

أسماء المرشحين في الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020

أخبار العالم

من هو عباس عوض؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية لمرشح الدائرة الخامسة في انتخابات مجلس…

أخبار العالم

حجز موعد تقديم طلبات التسجيل بالصندوق الخيري لرعاية الطلبة البدون 2020-2021

أخبار العالم

حجز موعد مستوصف حولي الغربي

أخبار العالم

خطوات استخراج بدل فاقد شهادة الجنسية في الكويت

أخبار العالم

رابط حجز موعد تطعيم الكويت

أخبار العالم

موعد برنامج «أمة 2020» على قناة الراي مع الإعلامي عبدالله بوفتين

أخبار العالم

حجز موعد تطعيم الكويت moh.gov.kw

أخبار العالم

حجز موعد مرور الأحمدي


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.