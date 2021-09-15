أسماء المرشحين في الدائرة الأولى “عنيزة” انتخابات مجلس الشورى القطري 2021

نتابع معكم كل ما يخص انتخابات قطر 2021 القادمة من حيث أسماء المرشحين في تلك الانتخابات والدوائر الانتخابية في الدولة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المرشحين في الدائرة في انتخابات مجلس الشورى القطري 2021 دائرة عنيزة، هذا وتُقام الانتخابات لأول مرة في قطر، بعد صدور المرسوم الأميري بتنظيمها، حيث سوف يكون موعد تلك الانتخابات القطرية يوم السبت الموافق 2 أكتوبر 2021.

أسماء المرشحين الدائرة الأولى انتخابات مجلس الشورى القطري 2021

تم تقسيم الدولة إلى 30 دائرة انتخابية، يتم انتخاب مرشح واحد فقط في كل دائرة انتخابية، بدأت الحملات الدعائية للمرشحين يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021، وتستمر قبل يوم الصمت الانتخابي، هذا ومن المرتقب أن تشهد الانتخابات منافسة قوية، الدائرة الأولى في منطقة عنيزة، مقرها الانتخابي هو مدرسة جوعان بن جاسم النموذجية للبنين، ترشح في تلك الدئرة مرشحين يفوز منهم مرشح واحد، أسماء المرشحين الدائرة الأولى انتخابات مجلس الشورى القطري 2021 هم:

– ابراهيم صالح عبدالله خميس الخليفي.

– عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن الخليفي.