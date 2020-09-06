اقتربنا رسميًا من موعد انطلاق الحملات الانتخابية والدعائية بين المرشحين والمتنافسين في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المرشحين في الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020، حيث تعتبر انتخابات الدائرة الرابعة في الكويت من أقوى الدوائر الانتخابية الخمسة، حيث تشهد منافسة قوية وكبيرة بين المرشحين، وتضم تلك الدائرة 140 ألف ناخب وناخبة، يفوز 10 مرشحين بعضوية مجلس الأمة 2020.

أسماء المرشحين في الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويت

منافسة كبيرة مرتقبة في الدائرة الرابعة على 10 مقعد برلمانية، تضم الدائرة عدد من مرشحي القبائل إلى جانب مرشحي الحضر والمستقلين، من أسماء مرشحي الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة 2020 مرشحي قبيلة مطير والتي تضم 33 ألف صوت في تلك الدائرة، ومرشحي الرشايدة ولهم 27 ألف صوت، ومرشحي عنزة ولهم 16 ألف صوت، وقبيلة شمر 11 ألف صوت، وظفير 10 ألاف صوت، والعجمان 7 آلاف صوت.

أسماء المرشحين الدائرة الرابعة عن مطير

مساعد المطيري، فرز الديحاني، سعود بوصليب، نايف بن شرار، محمد هايف، ماجد موسى.

أسماء المرشحين عن الرشايدة الدائرة الرابعة:

جسار الجسار، علي الدقباسي، باتل الرجمة، شعيب المويزري، مبارك الخرينج، فراج العربيد، سعد الخنفور، محمد الراجحي.

أسماء المرشحين عن عنزة الدائرة الرابعة:

عبدالله فهاد، عسكر العنزي.

أسماء المرشحين عن شمر الدائرة 4 أمة 2020:

سلطان اللغيصم.

العجمان:

مبارك الحجرف.

تابعونا مع الأسماء التي تم قبول أوراقها رسميًا من الأسماء السابقة وباقي أسماء المرشحين.