أسماء المرشحين في الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020

ننشر أسماء المرشحين في الدائرة الرابعة من انتخابات مجلس الأمة 2020 بالكويت حيث بدأت اللجنة المشرفة على الانتخابات في تلقي أوراق المرشحين رسميًا بداية من يوم 26 أكتوبر 2020، ويستمر الترشح حتى يوم 4 نوفمبر 2020، والدائرة الرابعة في انتخابات أمة 2020 من أكبر الدوائر الانتخابية حيث تضم 150 ألف ناخب وناخبة، ومن المرتقب أن تشهد انتخابات الدائرة 4 منافسة كبيرة بين المرشحين.

أسماء المرشحين في انتخابات مجلس الأمة السابقة 2016

الدائرة الرابعة لها 10 مقاعد في مجلس الأمة سواء في انتخابات أمة 2020 أو الانتخابات السابقة، مثلها مثل باقي الدوائر الخمسة الانتخابية في الكويت، وأسماء المرشحين الفائزين في انتخابات مجلس الأمة السابقة 2016 بالترتيب كانت:

1- ثامر الظفيري.

2- مبارك الحجرف.

3- محمد هايف.

4- سعد الخنفور.

5- عبدالله فهاد.

6- شعيب المويزري.

7- علي الدقباسي.

8- عسكر العنزي.

9- سعود الشويعر.

10- مرزوق الخليفة.

أسماء مرشحي قبيلة الرشايدة الدائرة 4 في انتخابات مجلس الأمة

قبيلة الرشايدة من أكبر القبائل في انتخابات أمة 2020 بالدائرة الرابعة، ويخوض عدد من أبناء القبيلة تلك الانتخابات المقبلة والمقرر لها يوم السبت 5 ديسمبر 2020، أسماء مرشحي قبيلة الرشايدة أمة 2020 كالتالي:

١- جسار الجسار.

٢-شعيب المويزري.

٣-سعد الخنفور.

٤-علي الدقباسي.

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٥-باتل الرجمه.

٦- فراج العربيد.

٧-مبارك الخرينج.

٨-نواف البراك.

٩-محمد عبيد الراجحي.

١٠- حمد المناور.

أسماء مرشحي قبيلة مطير الدائرة 4 انتخابات أمة 2020

قبيلة مطير لها وجود كبير ومؤثر في الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة 2020، وهي من أكبر القبائل في تلك الدائرة والأكثر عددًا، وقائمة أبناء قبيلة مطير المرشحين في انتخابات أمة 2020 هي كالتالي:

١- محمد هايف.

٢-سعود بوصليب .

٣- حسين مزيد .

٤-مساعد العارضي.

٥- فرز الديحاني.

٦-فايز الجمهور.

٧- نايف بدر بن شرار.

أسماء المرشحين الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020