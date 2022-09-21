أسماء المرشحين في الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الأمة 2022

تشهد الدائرة الرابعة في انتخابات الكويت منافسة قوية بين المرشحين للفوز بمقاعد مجلس الأمة في دورته القادمة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2022 بالكويت، ومرشحي تلك الدائرة الهامة والتي تضم مناطق: الفروانية والجهراء الجديدة، الرقعي، الأندلس، أشبيلية، العارضية، العديلية، النسيم، الفردوس، العمرية، الرابية، جليب الشيوخ، العيون، صيهد العوازم، النعيم، الشدادية، العضيلية، تيماء، الواحة، كما تضم الدائرة الرابعة مدينة سعد العبدالله، ضاحية صباح الناصر وضاحية عبدالله المبارك، جنوب عبدالله المبارك، غرب عبدالله المبارك.

أسماء المرشحين الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2022

تعتبر الدائرة الرابعة هي ثاني أكبر الدوائر الانتخابية في انتخابات مجلس الأمة 2022 بالكويت من حيث عدد المرشحين وعدد الناخبين، بلغ عدد مرشحي الدائرة الرابعة 2022 في الكويت 99 مرشح ومرشحة، في حين يصل عدد الناخبين إلى 210 ألف ناخب وناخبة، يفوز في تلك الدائرة عشرة نواب، مثلها مثل باقي الدوائر.

انتخابات مجلس الأمة 2022 سوف تُقام يوم الخميس 29 سبتمبر 2022 الجاري، وأعلنت الحكومة أن هذا اليوم سيكون عطلة رسمية لكي يشارك الجميع في الانتخابات، ولتشجيع الاقبال على التصويت، سيتمكن المواطن من التصويت باستخدام بطاقته المدنية، من تتوقع أن يفوز من مرشحي الدائرة الرابعة لمجلس الأمة 2022 القادم؟.