أسماء المرشحين في الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الأمة 2022
تشهد الدائرة الرابعة في انتخابات الكويت منافسة قوية بين المرشحين للفوز بمقاعد مجلس الأمة في دورته القادمة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2022 بالكويت، ومرشحي تلك الدائرة الهامة والتي تضم مناطق: الفروانية والجهراء الجديدة، الرقعي، الأندلس، أشبيلية، العارضية، العديلية، النسيم، الفردوس، العمرية، الرابية، جليب الشيوخ، العيون، صيهد العوازم، النعيم، الشدادية، العضيلية، تيماء، الواحة، كما تضم الدائرة الرابعة مدينة سعد العبدالله، ضاحية صباح الناصر وضاحية عبدالله المبارك، جنوب عبدالله المبارك، غرب عبدالله المبارك.
أسماء المرشحين الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2022
تعتبر الدائرة الرابعة هي ثاني أكبر الدوائر الانتخابية في انتخابات مجلس الأمة 2022 بالكويت من حيث عدد المرشحين وعدد الناخبين، بلغ عدد مرشحي الدائرة الرابعة 2022 في الكويت 99 مرشح ومرشحة، في حين يصل عدد الناخبين إلى 210 ألف ناخب وناخبة، يفوز في تلك الدائرة عشرة نواب، مثلها مثل باقي الدوائر.
انتخابات مجلس الأمة 2022 سوف تُقام يوم الخميس 29 سبتمبر 2022 الجاري، وأعلنت الحكومة أن هذا اليوم سيكون عطلة رسمية لكي يشارك الجميع في الانتخابات، ولتشجيع الاقبال على التصويت، سيتمكن المواطن من التصويت باستخدام بطاقته المدنية، من تتوقع أن يفوز من مرشحي الدائرة الرابعة لمجلس الأمة 2022 القادم؟.
|أسماء مرشحي الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الأمة 2022
|أحمد خضر العنزي
|أحمد أرشيد
|أحمد عويد العنزي
|أنوار القحطاني
|أنور الظفيري
|بدر حمدان الهبيده
|بدر سيار الشمري
|بدر لافي اللمطيري
|بدر المجاوب
|بريكان السليماني
|بشرى خلف
|بكر الرشيدي
|ثامر سعد الظفيري
|ثامر مثيب العبدالي
|حسين السعيدي
|حسين المطيري
|حماد العجمي
|خالد الشليمي
|خالد العريفان
|رباح مبارك القوبع
|رشيد راشد العازمي
|رشيد عبد الرحمن العتيبي
|سارة حسين الدابي
|سالم حسين الحسيني
|سالم نايف المطيري
|سعد باني الرشيدي
|سعد علي الرشيدي
|سعد هجرس الرشيدي
|سلطان غالب الديحاني
|سلطان مطني الشمري
|سلمان عامر الظفيري
|سيف عوض المطيري
|شعيب المويزري
|ضيف الله أبو رمية
|طارق إبراهيم الوزق
|طلال زيد البصمان
|طلال منيزل العازمي
|عبد الرحمن حسن العتيبي
|عبد الرحمن عبدالله الهاجري
|عبد الرضا سيد عبد الرسول
|عبد العزيز العوضي
|عبد العزيز العازمي
|عبدالله المويل
|عبدالله فهاد العنزي
|عبدالله مناور المطيري
|عبد المحسن لافي الشمري
|عبيد محمد المطيري
|عسكر العنزي
|علي مرضي البغيلي
|عمار دشتي
|عمش الشمري
|عويد الرشيدي
|عيد سعد العنزي
|عيد عبدالله المطيري
|فايز غنام المطيري
|فراج فلاح الحجرف
|فرج عبدالله الخضري
|فرز الديحاني
|فلاح المعصب
|فلاح محمد الربعي
|فهد الصايغ
|فهد لافي العنزي
|فهد مساعد الهطلاني
|فهد محمد امهمل
|فهيد الديحاني
|فهيمة نشمي الرشيدي
|فواز ثامر المطيري
|فواز العنزي
|فواز العدواني
|فواز منشر الظفيري
|ماجد المطيري
|مبارك الكعمي
|مبارك العرف
|مبارك الطشة
|مبارك النجادة
|مبارك هيف الحجرف
|متعب الزايدي
|محمد سعد الحربي
|محمد عبيد الراجحي
|محمد عوض المطيري
|محمد الخرينج
|محمد الديحاني
|محمد نايف العنزي
|محمد هايف المطيري
|مرزوق خليفة الخليفة
|مساعد عبد الرحمن المطيري
|مساعد عيادة الشمري
|مساعد محمد المطيري
|مشاري فلاح الشمري
|مشاري محسن المطيري
|مشهور السعيدي
|مطلق عويد العنزي
|معاذ مبارك الدويلة
|مفرج نهار المطيري
|موضى محمد المطيري
|نافع الظفيري
|نايف بدر المطيري
|يوسف القطان
|يوسف البذالي