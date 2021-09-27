أسماء المرشحين في الدوحة الجديدة (الدائرة 10) انتخابات مجلس الشورى القطري 2021

بدأ منذ فترة العد التنازلي لأول انتخابات تشريعية في قطر لاختيار مجلس الشورى الجديد، حيث إننا الآن في فترة الحملات الدعائية للسادة المرشحين، ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المرشحين في دائرة الدوحة الجديدة وهي الدائرة العاشرة في انتخابات مجلس الشورى القطري 2021، حيث من المرتقب أن تشهد تلك الدائرة منافسة قوية بين المرشحين، يذكر أنه سوف يفوز مرشح واحد في كل دائرة انتخابية، حيث تم تقسيم الدولة إلى 30 دائرة، ويسفر عن الانتخابات القطرية 30 فائز.

أسماء المرشحين في دائرة الدوحة الجديدة العاشرة انتخابات قطر 2021

يبلغ عدد المرشحين في دائرة الدوحة الجديدة العاشرة عدد ستة مرشحين، يتنافسون على مقعد واحد، وقد تقدم كل مرشح ببرنامجه الانتخابي، من الجدير بالذكر، أن سمو الأمير تميم بن حمد قد أصدر قانون انتخابات مجلس الشورى منذ فترة، وقد تم تحديد موعد الانتخابات القادمة ليكون في يوم السبت الموافق 2 أكتوبر 2021.