أسماء المرشحين في انتخابات المجلس البلدي 2022 بالكويت (قائمة غير نهائية)

بدأ سباق انتخابات بلدية الكويت بفتح باب الترشح لدخول المجلس، حيث تم فتح باب الترشح من يوم الخميس 14 أبريل 2022، حيث نتابع معكم من خلال هذا التقرير أسماء المرشحين لانتخابات المجلس البلدي 2022 في الكويت، حيث شهد اليوم الأول من فتح باب الترشح تقديم 13 مواطنًا ومواطنة لأوراق ترشحهم لتلك الانتخابات القادمة، يذكر أن عدد الدوائر الانتخابية في انتخابات بلدية الكويت 10 دوائر يفوز في كل دائرة مرشح واحد.

أسماء المرشحين في انتخابات المجلس اللبلدي 2022 الكويت