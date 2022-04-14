أسماء المرشحين في انتخابات المجلس البلدي 2022 بالكويت (قائمة غير نهائية)
بدأ سباق انتخابات بلدية الكويت بفتح باب الترشح لدخول المجلس، حيث تم فتح باب الترشح من يوم الخميس 14 أبريل 2022، حيث نتابع معكم من خلال هذا التقرير أسماء المرشحين لانتخابات المجلس البلدي 2022 في الكويت، حيث شهد اليوم الأول من فتح باب الترشح تقديم 13 مواطنًا ومواطنة لأوراق ترشحهم لتلك الانتخابات القادمة، يذكر أن عدد الدوائر الانتخابية في انتخابات بلدية الكويت 10 دوائر يفوز في كل دائرة مرشح واحد.
أسماء المرشحين في انتخابات المجلس اللبلدي 2022 الكويت
- أسماء المرشحين الدائرة الأولي انتخابات بلدية الكويت: حسن كمال.
- مرشحي الدائرة الثانية: عبدالله المحري، أحمد الدويلة.
- مرشحي الدائرة الثالثة انتخابات المجلس البلدي 2022: محمد القديري، محمد الضاعن، زينب الحساوي، فهد العبد الجادر.
- الدائرة الرابعة: جواد قمبر.
- الدائرة الخامسة: ناصر الجدعان.
- مرشحي الدائرة السادسة: فارس الديحاني، فهيد المويزري.
- الدائرة السابعة:
- الدائرة الثامنة: طلال الشمري.
- الدائرة التاسعة:
- الدائرة العاشرة انتخابات المجلس البلدي: نصار العازمي.