أسماء المرشحين لمجلس الأمة 2022.. تعرف على قائمة المتنافسين في انتخابات الدائرة الأولى بالكويت

بواسطة محمود عطا الله
أسماء المرشحين لمجلس الأمة 2022 الدائرة الأولى أسماء المرشحين لمجلس الأمة 2022 الدائرة الأولى

يًحسم السباق الانتخابي على مقاعد مجلس الأمة الكويتي يوم 29 سبتمبر 2022 الجاري حيث يقول الشعب كلمته في هذا اليوم لاختيار ممثليهم داخل قبة البرلمان، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء المرشحين لمجلس الأمة عن الدائرة الأولى، كما نُقدم لكم مناطق الدائرة الأولى في انتخابات الكويت، تلك الدائرة 1 الهامة التي تعتبر واحدة من أقوى الدوائر الانتخابية، يذكر أن الكويت تتكون من خمس دوائر انتخابية يفوز في كل دائرة 10 من المرشحين.

مناطق الدائرة الأولى في انتخابات مجلس الأمة 2022

قائمة أسماء المرشحين انتخابات مجلس الأمة 2022 الدائرة سوف تتنافس في المدن والمناطق التابعة لتلك الدائرة، ومدن مناطق الدائرة الأولى بالكويت تضم حولي والسالمية وميدان حولي وضاحية مبارك العبدالله الجابر، والمطبة ومن مناطق الدائرة الأولى شرق والدسمة والرميثية والدعية والشعب وبنيد القار وبيان ومشرف وسلوى والبدع والرأس وأنجفة وجزيرة فيلكا وسائر الجزر.

أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2022 الدائرة الأولى

بلغ عدد أسماء المرشحين لمجلس الأمة 2022 الدائرة الأولى 53 مرشحًا ومرشحة، في حين يبلغ عدد الناخبين في تلك الدائرة ما يقرب من 100 ألف ناخب وناخبة، هذا وتقام الانتخابات في يوم الخميس 29 سبتمبر 2022 الجاري، وهو يوم عطلة رسمية لتشجيع الجميع في المشاركة بالانتخابات.

أسماء مرشحي الدائرة الأولى لانتخابات مجلس الأمة 2022
أسامة الشاهين حسن جوهر حسن كاظم حمد المدلج
خالد القلاف داود معرفي عادل الدمخي عبدالله المضف
علي الموسوي عيسى الكندري غدير أسيري فهد الحساوي
مبارك الحريص محمد العازمي محمد الهدية مخلد العازمي
أحمد الشحومي يوسف الجبعة أسامة الزيد خالد العازمي
خالد العميرة صالح عاشور علي حسين عبد العزيز بومجداد
علي القطان مكي القديحي إبراهيم الخميس سميرة الشطي
علي العلي يوسف الكتيتي علي دشتي عبد الرزاق حيدر
فاضل الأطرم يوسف الغريب مبارك العتيبي فاخر القلاف
محمد عيسى جمال القناعي باسل البحراني يوسف طاهر
مشعل الجويسري عيسى حجي وليد القبندي فاخر حيدر
هاني حسين وسمي الوسمي حمد روح الدين أحمد قري
خالد الشطي فاطمة الصفار علي حلاة عدنان الصالح
حسين الشمالي
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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