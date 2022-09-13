أسماء المرشحين لمجلس الأمة 2022.. تعرف على قائمة المتنافسين في انتخابات الدائرة الأولى بالكويت

يًحسم السباق الانتخابي على مقاعد مجلس الأمة الكويتي يوم 29 سبتمبر 2022 الجاري حيث يقول الشعب كلمته في هذا اليوم لاختيار ممثليهم داخل قبة البرلمان، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء المرشحين لمجلس الأمة عن الدائرة الأولى، كما نُقدم لكم مناطق الدائرة الأولى في انتخابات الكويت، تلك الدائرة 1 الهامة التي تعتبر واحدة من أقوى الدوائر الانتخابية، يذكر أن الكويت تتكون من خمس دوائر انتخابية يفوز في كل دائرة 10 من المرشحين.

مناطق الدائرة الأولى في انتخابات مجلس الأمة 2022

قائمة أسماء المرشحين انتخابات مجلس الأمة 2022 الدائرة سوف تتنافس في المدن والمناطق التابعة لتلك الدائرة، ومدن مناطق الدائرة الأولى بالكويت تضم حولي والسالمية وميدان حولي وضاحية مبارك العبدالله الجابر، والمطبة ومن مناطق الدائرة الأولى شرق والدسمة والرميثية والدعية والشعب وبنيد القار وبيان ومشرف وسلوى والبدع والرأس وأنجفة وجزيرة فيلكا وسائر الجزر.

أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2022 الدائرة الأولى

بلغ عدد أسماء المرشحين لمجلس الأمة 2022 الدائرة الأولى 53 مرشحًا ومرشحة، في حين يبلغ عدد الناخبين في تلك الدائرة ما يقرب من 100 ألف ناخب وناخبة، هذا وتقام الانتخابات في يوم الخميس 29 سبتمبر 2022 الجاري، وهو يوم عطلة رسمية لتشجيع الجميع في المشاركة بالانتخابات.