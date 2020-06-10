رابط تطبيق مساجد الكويت لمعرفة أسماء المساجد المفتوحة والمغلقة بالمناطق النموذجية 2020

معرفة أسماء المساجد المفتوحة والمغلقة 2020 هي هدف الكثيرين في كل محافظات الدولة الآن بعد قرار فتح المساجد بالمناطق النموذجية، والذي قضى بفتح عدد من مساجد الدولة لاستقبال المصلين بداية من صلاة ظهر الأربعاء 10 يونيو 2020، ويمكنك معرفة أسماء المساجد المفتوحة من خلال تطبيق مساجد الكويت، هذا وقد وضعت الدولة شروط ينبغي تطبيقها للحفاظ على صحة الجميع خاصة خلال الوقت الصعب الذي تمر به الكويت والعالم أجمع، هذا وسوف تتابع وزارة الأوقاف عن كثب تطبيق تلك الشروط والضوابط بصفة دورية ومستمرة.

رابط تطبيق مساجد الكويت 2020

دشنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رابط تحميل تطبيق مساجد الكويت لمعرفة أسماء المساجد المفتوحة والمغلقة والرابط هو تطبيق مساجد الكويت، وهو متوافر على متجر أندرويد ومتجر APP store، حيث يُقدم التطبيق المبهر خريطة لمساجد الكويت المفتوحة والتي تظهر باللون الأزرق، بينما المساجد المغلقة تظهر باللون الأحمر، ويقدم الموقع معلومات كثيرة وجديدة باستمرار عن مساجد الكويت، وكافة المعلومات عن الأئمة، إلى جانب مواعيد الصلوات الخمسة، يجب تحديث التطبيق باستمرار لمعرفة كل جديد حول المساجد المفتوحة والمغلقة بالكويت، حيث يتوجب على كل مسجد مفتوح تطبيق كل اشتراطات وزارة الأوقاف للحفاظ على صحة الجميع.