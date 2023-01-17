صدر منذ قليل، اليوم الثلاثاء، مرسوم مجلس الوزراء الكويتي، الخاص مرسوم العفو رقم 8 لسنة 2023، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المشمولين بالعفو الأميري 2023 بالكويت، يذكر أن أمير الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، قد قرر إصدار عفو أميري، عن عدد من المحكوم عليهم من أبناء الكويت، وقد كُلفت لجنة خاصة، لحصر وتحديد أسماء المشمولين بهذا العفو، من جانبه قال مجلس الوزراء، أن المجلس يأمل أن يُقابل من يشملهم العفو الإحسان بالإحسان.
أسماء المشمولين بالعفو الأميري 2023 الكويت
- سالم نصار.
- عذبي الفهد.
- أحمد الداود.
- فلاح الحجرف.
- رانيا السعد.
- خليفة علي الخليفة.
- حمد أحمد هارون.
- مبارك الرشيدي.
- سلمان الخالدي.
- عبد العزيز جارالله المطيري
- أحمد حسن عاشور.
- بدر بداح المطيري.
- حمد الفليكاوي.
- وداد الظفيري.
- حمد الناشي.
- محمد إبراهيم حمزة.
- محمد حبيب نجم.
- عبد المحسن العتيقي.
- خليفية علي الصباح.
- عدنان عبد الحسين بهروز.
- علي العميرة.
- منصور وبران.
- ابتهال الشلال.
- عبدالله مرزوق المطيري.
- مصعب الفيلكاوي.
- سليمان البكر.
- غازي شاعي المطيري.
- عبدالله محمد الصالح.
- عبد الحميد عباس دشتي.
- صقر الحشاش.
- فارس المطيري.
- مساعد عبدالله المسيليم
- فؤاد سيد الرفاعي.
- دلال أحمد المسلم.
- بشار عدنان البغلي.
- محمد سلمان عباس.