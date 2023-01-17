صدر منذ قليل، اليوم الثلاثاء، مرسوم مجلس الوزراء الكويتي، الخاص مرسوم العفو رقم 8 لسنة 2023، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المشمولين بالعفو الأميري 2023 بالكويت، يذكر أن أمير الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، قد قرر إصدار عفو أميري، عن عدد من المحكوم عليهم من أبناء الكويت، وقد كُلفت لجنة خاصة، لحصر وتحديد أسماء المشمولين بهذا العفو، من جانبه قال مجلس الوزراء، أن المجلس يأمل أن يُقابل من يشملهم العفو الإحسان بالإحسان.

أسماء المشمولين بالعفو الأميري 2023 الكويت