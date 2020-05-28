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أسماء المناطق المعزولة بالكويت

بواسطة محمود عطا الله
أسماء المناطق المعزولة الكويت أسماء المناطق المعزولة الكويت

ما هي أسماء المناطق التي تم عزلها في الكويت؟ وما حقيقة عزل حولى والفروانية؟ هي أسئلة تشغل الجميع الآن في الدولة بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الكويتي مساء اليوم الخميس، حيث نستعرض معكم من خلال موقعنا klma.org أسماء المناطق المعزولة في الكويت خلال الفترة القادمة، وذلك للسيطرة على الوضع حاليًا بالدولة، وللحفاظ على صحة الجميع من المواطنين، حضر المؤتمر الصحفي أيضًا وزيري الداخلية والصحة.

أسماء المناطق المعزولة الكويت

أعلن مجلس الوزراء الكويتي رسميًا عزل حولى والفروانية وخيطان وميدان حولى، مع استمرار عزل جليب الشيوخ والمهبولة، ومن جانبه أعلن طارق المزرم المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية، أن الحكومة على أتم الاستعداد لتوفير وتزويد المناطق المعزولة بكافة الخدمات، كما حدث من قبل مع منطقتي المهبولة وجليب الشيوخ، يذكر أن الكويت ستبدأ حظر تجول جزئي بداية من الأحد 31 مايو 2020 حيث يبدأ الحظر من السادسة مساء حتى السادسة صباحًا يوميا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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