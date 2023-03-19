أسماء النواب العائدون إلى مجلس الأمة بعد حكم المحكمة الدستورية

بواسطة محمود عطا الله
اسماء النواب العائدون لمجلس الأمة اسماء النواب العائدون لمجلس الأمة

قضت المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم الأحد، ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة 2020، وعليه تبطل إجراءات الدعوة لانتخابات جديدة، ليعود مجلس الأمة السابق، بدلا من مجلس الأمة الجديد، الذي أسفرت عنه انتخابات المجلس في 2022.

أسماء النواب العائدون إلى مجلس الأمة

  • بلغ عدد أسماء النواب العائدون إلى مجلس الأمة 27 نائبًا، ويستمر 23 نائبًا فازوا في انتخابات 2020 وانتخابات 2022، النواب العائدون هم:
  • مرزوق الغانم.
  • أحمد الشحومي.
  • يوسف الغريب.
  • علي القطان.
  • بدر الحميدي.
  • سعود بوصليب.
  • حمد روح الدين.
  • أحمد الحمد.
  • حمد الهرشاني.
  • خالد عايد العنزي.
  • أسامة المناور.
  • سعدون حماد.
  • مبارك العرو.
  • هشام الصالح.
  • فايز الجمهور.
  • محمد الراجحي.
  • فرز الديحاني.
  • مساعد العارضي.
  • صالح الشلاحي.
  • مبارك بن خجمة.
  • حمود مبرك العازمي.
  • أحمد مطيع العازمي.
  • ناصر الدوسري.
  • عدنان عبد الصمد.
  • سلمان الحليلة.
  • يوسف الفضالة.
  • عبدالله الطريجي.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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