أسماء الوزراء الجدد في الأردن اليوم

ننشر أسماء الوزراء الجدد في الأردن بعد التعديل الوزاري بحكومة عمر الرزاز، هذا وقد أصدر الملك عبد الله الثاني ملك الأردن قرار بتعديل وزاري على حكومة رئيس الوزراء الرزاز اليوم الأربعاء 9 مايو 2019، التعديل الوزاري الذي تم اليوم هو ثالث تعديل على حكومة الرزاز الذي تولى رئاسة الوزراء منتصف العام الماضي، هذا وقد أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام جلالة الملك اليوم الأربعاء.

أسماء الوزراء الجدد في الأردن 2019

سلامة حماد وزيرا للداخلية.

محمد العسعس وزير التخطيط والتعاون الدولي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية.

ياسره غوشه وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي.

نضال البطاينة وزير العمل.

مثنى غرايبة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة.

سامي داوود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.

سعد جابر وزير الصحة.

وليد المصري وزير الإدارة المحلية.