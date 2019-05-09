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أسماء الوزراء الجدد في الأردن اليوم

كتب محمود عطا الله آخر تحديث

ننشر أسماء الوزراء الجدد في الأردن بعد التعديل الوزاري بحكومة عمر الرزاز، هذا وقد أصدر الملك عبد الله الثاني ملك الأردن قرار بتعديل وزاري على حكومة رئيس الوزراء الرزاز اليوم الأربعاء 9 مايو 2019، التعديل الوزاري الذي تم اليوم هو ثالث تعديل على حكومة الرزاز الذي تولى رئاسة الوزراء منتصف العام الماضي، هذا وقد أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام جلالة الملك اليوم الأربعاء.

أسماء الوزراء الجدد في الأردن 2019

سلامة حماد وزيرا للداخلية.
محمد العسعس وزير التخطيط والتعاون الدولي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية.
ياسره غوشه وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي.
نضال البطاينة وزير العمل.
مثنى غرايبة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة.
سامي داوود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
سعد جابر وزير الصحة.
وليد المصري وزير الإدارة المحلية.

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكل يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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