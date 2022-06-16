أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق، رسوم سامي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، صدر المرسوم منذ قليل، اليوم الخميس 16 يونيو 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير، أسماء الوزراء الجدد في عمان 2022 وتشكيل الحكومة الجديدة، هذا وقد نشرت وكالة الأنباء العمانية قرار التشكيل الجديد، والتعديلات الحكومية.
أسماء الوزراء الجدد عمان 2022
- الدكتور هلال السبتي وزيرًا للصحة.
- الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
- المهندس سالم العوفي وزيرًا للطاقة والمعادن.
- كما شملت المراسيم السلطانية في عمان اليوم 16 يونيو 2022 تعيين عيسى بن حمد العزري أمينًأ عامًا للمجلس الأعلى للقضاء.