أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق، رسوم سامي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، صدر المرسوم منذ قليل، اليوم الخميس 16 يونيو 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير، أسماء الوزراء الجدد في عمان 2022 وتشكيل الحكومة الجديدة، هذا وقد نشرت وكالة الأنباء العمانية قرار التشكيل الجديد، والتعديلات الحكومية.

أسماء الوزراء الجدد عمان 2022