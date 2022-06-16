أسماء الوزراء الجدد في عمان 2022

بواسطة محمود عطا الله
أسماء الوزراء الجدد عمان 2022 أسماء الوزراء الجدد عمان 2022

أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق، رسوم سامي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، صدر المرسوم منذ قليل، اليوم الخميس 16 يونيو 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير، أسماء الوزراء الجدد في عمان 2022 وتشكيل الحكومة الجديدة، هذا وقد نشرت وكالة الأنباء العمانية قرار التشكيل الجديد، والتعديلات الحكومية.

أسماء الوزراء الجدد عمان 2022

  • الدكتور هلال السبتي وزيرًا للصحة.
  • الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
  • المهندس سالم العوفي وزيرًا للطاقة والمعادن.
  • كما شملت المراسيم السلطانية في عمان اليوم 16 يونيو 2022 تعيين عيسى بن حمد العزري أمينًأ عامًا للمجلس الأعلى للقضاء.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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