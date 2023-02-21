أسماء تشكيل مجلس إدارة جمعية قرطبة التعاونية 2023

بواسطة محمود عطا الله
تشكيل مجلس إدارة جمعية قرطبة التعاونية 2023 تشكيل مجلس إدارة جمعية قرطبة التعاونية 2023

أُعلن منذ قليل عن أسماء أعضاء مجلس إدارة جمعية قرطبة التعاونية 2023، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء تشكيل الهيئة الإدارية الجديدة للجمعية، وكانت انتخابات جمعية قرطبة التعاونية قد أقيمت يوم 15 فبراير 2023، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وقد أسفرت الانتخابات عن فوز 9 أعضاء جدد.

أسماء مجلس إدارة جمعية قرطبة التعاونية

  • رئيس مجلس إدارة جمعية قرطبة التعاونية 2023 حمد مشعل بويابس.
  • نائب رئيس مجلس الإدارة فوزي عبد اللطيف السنان.
  • أمين السر ضاري توفيق الأحمد.
  • أمين الصندوق حسين علي كنعان.
  • رئيس اللجنة الإدارية والمالية عبد اللطيف عزيز خضير.
  • رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية بجمعية قرطبة خالد عادل بورسلي.
  • رئيس لجنة المشتريات علي حمد الهملان.
  • رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسام عبد السلام البسام.
  • عضو مجلس الإدارة ناصر عبد الجواد البصري.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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